T.C. KARABÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük ili Merkez ilçesi Yenişehir Mahallesi 1400 Ada 3 Parselde kain, ana taşınmaz niteliği İki Katlı Kargir Ev ve Arsası olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir. Tapu kayıtlarında muhdesat bilgileri kısmında "C Harfi ile gösterilen iki katlı kargir ev 787 Ada 14 Parsel maliklerine aittir" şeklinde şerh var ise de bilirkişi raporunda belirtildiği üzere taşınmaz üzerindeki evin yıkıldığı vefiili kullanımda taşınmazın arsa vasfında olduğu anlaşılmıştır. Yine tapu kayıtlarında "6831 sayılı yasanın 2/A veya 2/B md. gereği Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır" şeklinde, Karabük Belediyesi lehine "Muvakkat inşaat şerhi" şeklinde, yine "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır" şeklinde, yine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 39,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, yine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 91,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, yine "1400 Ada 3 parseldeki binanın (c) harfi ile gösterilen iki katlı kargir evin 30,06 m2'lik kısmı Yol'a tecavüzlüdür." şeklinde, yine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 4,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, yine Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü lehine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 15,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, yine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 166,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde, hissedar Maliye Hazinesine ait beyan kısmında "Bu gayrimenkulün zilyetliği Hasan oğlu Kamil KOCA'ya aittir" şeklinde, hissedar Demsa İnşaat Temizlik Gıda Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.'na ait beyan kısmında Karabük Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü lehine "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 6,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde ve "Taşınmazın hisseme düşen kamu hizmetinde kalan 83,00 m2'lik kısmı imar uygulaması sonucunda bedelsiz olarak herhangi bir hak ve tazminat talep etmeksizin hazineye iade veya kamuya terk edilecektir." şeklinde ayrıca "6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır" şeklinde şerh bulunmaktadır.

Adresi: Karabük İli Merkez İlçesi Yenişehir Mahallesi

Yüzölçümü: 1.613,69 m2

İmar Durumu: Emsal: 1.50, Yençok: 30.50 m olan konut alanındadır.

Kıymeti: 11.400.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 13:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/12/2024 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati: 06/01/2025 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.