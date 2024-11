T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 30.11.2024 - 00:00

2023/767 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/767 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Karacabey İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, 11 ada, 34 parsel numarada, 350,93m2 alanlı, " Arsa" vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın 2. normal katında bulunan, 3/26 arsa paylı, mesken nitelikli, 3 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tamamı. Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Ana taşınmaz her ne kadar tapu kütüğünde arsa olarak gözükse de mahalinde; bir zemin,3 Normal kat ve çatı piyesli olarak inşaa edilmiş betonarme yapı bulunmaktadır. Bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı olup üzeri dış cephe boyası ile boyalı vaziyettedir. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup onaylı mimari projesine göre asansör bulunmamaktadır. Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'ne bulunan 2011/324 nolu dosyasında yapılan incelemede ;-26.07.2012 tarih ve 483 no.lu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu bu belgeye göre değerleme konusu taşınmazın137,00 m2 alana sahip olduğu belirtilmiştir ...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Yüzölçümü: 350,93 m2

Arsa Payı: 3/26

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Bitişik Nizam, 4 Kat, Ticaret + Konut Alanı” sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti: 1.781.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 10:56

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2025 - 10:56

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2025 - 10:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Karacabey İlçesi, OrtasarıbeyMahallesi, Köyiçi Mevkii,1633 parsel, 417,00m2 alanlı "AvluluEv" vasfında ana taşınmazın tamamı. Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"...Değerleme konusu taşınmaz üzerinde ;iç avlu kısmında yaklaşık 53,00 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yığma bina yapı bulunmaktadır. Dış duvarları kireç badanalı olup pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiştir. Parselin yol cephesinde yaklaşık 40,00 m2 alanlı trapez saç çatı örtüsüne sahip tek katlı yığma bina yapı bulunmaktadır.Sundurma: Parselin güneydoğusunda yaklaşık 69,55 m2 alanlı trapez saç çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır. Sundurma: Parselin iç avlu kısmında yaklaşık 112,50 m2 alanlı trapez saç çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır. Wc: Parselin iç avlu kısmında yaklaşık 3,00 m2 alanlı kiremit saç çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır. Mesken Binası: Parselin kuzeybatısında yol cephesinde yaklaşık 65,45 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır. Pencere doğramaları pvc olup kapı doğramaları ahşap malzemeden imal edilmiştir. Giriş Sundurması: Parselin kuzeybatısında yol cephesinde yaklaşık 34,65 m2 alanlı kiremit çatı örtüsüne sahip tek katlı yapıdır....."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Yüzölçümü: 417,00 m2

Arsa Payı: Yok.

İmar Durumu: Bursa İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “ Kırsal Yerleşim Alanında Yer Aldığı” şifahen belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.058.820,63 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 11:21

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2025 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2025 - 11:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Karacabey İlçesi, Ortasarıbey Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1742 parsel numarada, 137,00m2 alanlı, " Arsa" vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazıntamamı. Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Değerleme konusu taşınmaz üzerinde zemin katı yaklaşık 110,00 m2 alanlı depo olarak kullanılan, normal katı yaklaşık 130,00 m2 alanlı mesken olarak kullanılan betonarme tarzda inşaa edilmiş iki katı yapı bulunmaktadır. Pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiş olup depo kapı ve pencere doğramaları demir doğramadan imal edilmiştir...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Yüzölçümü: 137,00 m2

Arsa Payı: Yok.

İmar Durumu: Bursa İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “ Kırsal Yerleşim Alanında Yer Aldığı” şifahen belirtilmiştir.

Kıymeti: 1.114.900,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 11:43

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2025 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2025 - 11:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli, Karacabey İlçesi, Kurşunlu Mahallesi, 1805 ada, 1 parsel numarada, 1.010,34m2 alanlı, " Arsa" vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın C Blok, Zemin+1.normal katında bulunan,12/120 arsa paylı, Dubleks mesken nitelikli, 1 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tamamı. Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"....Kurşunlu Mahallesi, 1805 Ada, 1 parsel numarada, 1.010,34 m² alanlı, ?Arsa ??vasıflı tapuya kayıtlı ana taşınmazın ;C Blok, Zemin+1.Normal Katında bulunan 12/120 Arsa Paylı, Dubleks Mesken nitelikli 1 Nolu bağımsız bölümün tapuya kayıtlı ana taşınmaz her ne kadar tapu kütüğünde arsa olarak gözükse de mahalinde; bir zemin,1 Normal kat ve çatı piyesli olarak inşaa edilmiş betonarme yapı bulunmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyası ile boyalı vaziyettedir. Pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiş olup yazlık mesken olarak kullanılmaktadır. Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'ne bulunan 2011/324 nolu dosyasında yapılan incelemede ;-30.01.1997 tarih ve 36 no.lu yapı ruhsatı izin belgesi almış olduğu bu belgeye göre değerleme konusu taşınmazın 69,00 m2 alana sahip olduğu belirtilmiştir....."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.

Yüzölçümü: 1.010,34 m2

Arsa Payı: 12/120

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık-İkiz Nizam, 2 kat, Konut

Alanı" sınırları içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti: 2.760.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 13:37

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2025 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2025 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.