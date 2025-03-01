T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/656 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/656 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bursa İli Karacabey İlçesi Hüdavendigar Mahallesi, 82 Ada ,132 parsel numarada, 387,67 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı taşınmazın,A Blok, 3.Normal Kat+ Çatı Piyesinde bulunan,28/205 Arsa Paylı, 8 nolu, Dubleks Mesken nitelikli bağımsız bölüm. Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Küçük Hamidiye (Tatarlar) Camiinden kuzeybatı yönde 53 Nolu Sokak üzerinde yaklaşık 120 m ilerlenerek sağa 26 Nolu Sokağa giriş yapılarak 65 m sonra sağda 82 Ada, 132 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Parsel üzerinde A ve B Bloklu bir otopark, bir zemin 3 normal katve çatı piyesli olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır.Etrafında 4-6 katlı zemin katı mesken olarak kullanılan betonarme binalar bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz 40.2239, 28.3615 coğrafi koordinat sisteminde ve 126399542 taşınmaz zemin no ile konumlanmaktadır.Bölge genelinde orta ve gelir seviyesine sahip kişiler ikamet etmekte olup 14 Eylül İ.Ö.Okulu?nun 280 m kuzey batısında konumlanmaktadır. parsel tapu kütüğünde her ne kadar ?Arsa? olarak işli olsa da mahalinde ; A ve B Bloklu bir otopark, bir zemin,3 Normal kat ve çatı piyesli olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Bina giriş kapısı demir doğramadan imal edilmiş olup merdiven korkulukları alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Merdivenleri mozaik kaplıdır olup bina dış cephesi dekoratif strafor uygulaması ile kaplı ,üzeri dış cephe boyası ile boyalıdır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup asansör faal olarak çalışmaktadır.Pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiş olup daire mimari projesine göre yaklaşık 150,00 m2 alanlı ve 36,00 m2 teras alanına sahip dubleks meskendir.''şeklinde bildirilmiştir.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü’nün 08.10.2024 tarih ve E-87887793-000-1999/10898 nolu yazı ekinde, “Hüdavendigar Mahallesi 82 ada 132 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Karacabey Uygulama İmar Planında “Bitişik Nizam, 4 kat, Konut” alanı sınırları içerisinde kalmakta” olduğu belirtilmiştir.K

ıymeti: 2.100.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/04/2025 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati: 05/05/2025 - 11:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.