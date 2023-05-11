T.C. KARACABEY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Mayıs 2023

ESAS NO: 2022/1497 Esas

TALEP EDEN: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ: Av. HÜSEYİN GÜNER - [16768-67883-60189] UETS

DAVALI: HASIMSIZ

Mirasçılarının tespit edilmesi istenen Bursa ili, Karacabey İlçesi, Sultaniye Mahallesi 742 parsel numaralı taşınmazın sahibi Şerif oğlu Ömer Ay isimli murise ve mirasçılarına ait herhangi bir nüfus kaydı ve tanık bilgisine ulaşılamadığından, "Şerif oğlu Ömer Ay" isimli şahsın mirasçısı olan ya da elinde mirasçı olduğuna dair belge bulunan mirasçılarının son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere Devlete geçeceği hususu TMK' nın 594. maddesi gereğince ilan olunur.