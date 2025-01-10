T.C. KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

25/11/2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24/11/2023 tarih ve 7875 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Duruşma Günü: 17/01/2025

SIRA NO MAHKEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) DAVA TARİHİ