T.C. KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 

25/11/2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24/11/2023 tarih ve 7875 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Duruşma Günü: 17/01/2025

SIRA NO

MAHKEME ESAS NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

TAŞINMAZ MALİKLERİ

TAŞINMAZ VASFI

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

DAVA TARİHİ

1

2024/275

KARACASU

KARACAÖREN

101

408

İSA DEMİR

EVLİ TARLA

38.229,97

2.737,63

12.09.2024

2

2024/278

KARACASU

KARACAÖREN

101

413

MEHMET KANMAZ

TARLA

45.247,44

1.130,42

12.09.2024

3

2024/279

KARACASU

KARACAÖREN

101

415

ELİF ARMUT

İÇERSİNDE EV OLAN ELMALIK

10.221,41

3.123,09

12.09.2024

4

2024/280

KARACASU

KARACAÖREN

101

416

SULTAN UYSAL

ELMALIK

14.505,83

30,45

12.09.2024

5

2024/281

KARACASU

KARACAÖREN

101

443

SULTAN DEDE

TARLA

68.685,98

12.639,60

12.09.2024

6

2024/282

KARACASU

KARACAÖREN

101

444

OSMAN ÖZTÜRK

ELMALI TARLA

7.658,55

193,17

12.09.2024

7

2024/283

KARACASU

KARACAÖREN

101

445

MEVLİT ÖZTÜRK

ELMALI TARLA

36.837,53

692,71

12.09.2024

8

2024/284

KARACASU

KARACAÖREN

101

446

RAMAZAN ÖRNEK

TARLA

43.881,04

2.228,48

12.09.2024

9

2024/285

KARACASU

KARACAÖREN

101

447

HASAN HÜSEYİN DEDE

TARLA

5.227,70

619,05

12.09.2024

10

2024/286

KARACASU

KARACAÖREN

101

448

HASAN HÜSEYİN DEDE

TARLA

7.153,56

1.117,02

12.09.2024

11

2024/287

KARACASU

KARACAÖREN

101

449

HASAN HÜSEYİN DEDE

YIĞMA TAŞ EVLİ ELMALIK

79.917,65

596,02

12.09.2024

12

2024/288

KARACASU

KARACAÖREN

101

451

RAMAZAN ÖRNEK

TARLA

15.535,98

2.159,99

12.09.2024

13

2024/289

KARACASU

KARACAÖREN

101

452

MEVLİT ÖZTÜRK

TARLA

2.185,23

534,04

12.09.2024

14

2024/290

KARACASU

KARACAÖREN

101

453

SULTAN DEDE

İBRAHİM GÜLER

TARLA

110.472,82

1.944,09

12.09.2024

15

2024/291

KARACASU

KARACAÖREN

101

454

HASAN KÖFTE

TARLA

42.768,96

648,55

12.09.2024

16

2024/292

KARACASU

KARACAÖREN

101

649

SULTAN UYSAL

TARLA

2.929,95

370,27

12.09.2024

17

2024/293

KARACASU

KARACAÖREN

101

800

MEHMET ARMUT

TARLA

18.216,44

174,93

12.09.2024

18

2024/294

KARACASU

ATAKÖY

174

2

CAFER YÖRÜK

DUDU ADELLİ

NURİ YÖRÜK

ALİ YÖRÜK

HURİYE GÜLŞEN

TARLA

32.173,82

2.921,18

12.09.2024

19

2024/295

KARACASU

ATAKÖY

174

37

MUSTAFA ÖZEN

FERİDE KARATAŞ

HATİCE YÖRÜK

MEHMET BİCAN

AVNİ ÖZEN

ZÜBEYDE SİNOP

TARLA

13.496,52

178,74

12.09.2024

20

2024/296

KARACASU

ATAKÖY

180

98

BİLAL BİCAN

RAZİYE ŞAHİN

FATMA KARACA

GÜLSEREN AYDIN

MEHMET BİCAN

HANİFE DUMANLAR

AHMET HAMDİ BİCAN

ADEM BİCAN

İHSAN BİCAN

TARLA

1.941,04

49,43

12.09.2024

21

2024/297

KARACASU

ATAKÖY

192

100

HÜSEYİN EKŞİ

CEMİLE BİCAN

HATİCE EKŞİ

RAMAZAN EKŞİ

BİROL EKŞİ

SELVİ BAHÇESİ

2.766,19

2.766,19

12.09.2024

22

2024/298

KARACASU

ATAKÖY

192

101

HÜSEYİN EKŞİ

CEMİLE BİCAN

HATİCE EKŞİ

RAMAZAN EKŞİ

BİROL EKŞİ

ELMA BAHÇELİ TARLA

54.482,85

102,20

12.09.2024

23

2024/299

KARACASU

ATAKÖY

192

105

EMİNE DEDEOLUK

YILDIRAY DEDEOLUK

HASAN DEDEOLUK

ZEYNEP İŞANÇLI

AYŞE YÜKSEL

TARLA

31.504,10

2.384,41

12.09.2024

24

2024/300

KARACASU

ATAKÖY

192

106

EMİNE DEDEOLUK

TARLA

7.633,78

1.591,47

12.09.2024

25

2024/301

KARACASU

ATAKÖY

192

108

ALİ DEDEOLUK

HATİCE KAVAS

SÜLEYMAN DEDEOLUK

AYŞE KAVAS

TARLA

88.811,31

3.262,35

12.09.2024

26

2024/302

KARACASU

ATAKÖY

192

109

ALİ DEDEOLUK

HASAN HÜSEYİN GÖLCÜK

FATMA DUMANLAR

ELMA BAHÇESİ

37.603,57

802,99

12.09.2024

27

2024/303

KARACASU

ATAKÖY

192

110

ŞEVKET SÖĞÜT

TARLA VE ELMA BAHÇES

26.327,03

2.522,28

12.09.2024

28

2024/304

KARACASU

ATAKÖY

192

112

İSA DEDEOLUK

ELMA BAHÇESİ

19.711,93

152,32

12.09.2024

29

2024/305

KARACASU

ATAKÖY

192

114

SÜLEYMAN DEDEOLUK

TARLA

12.797,94

1.093,07

12.09.2024

30

2024/306

KARACASU

ATAKÖY

192

115

EMİNE DEDEOLUK

YILDIRAY DEDEOLUK

HASAN DEDEOLUK

ZEYNEP İŞANÇLI

AYŞE YÜKSEL

ELMA BAHÇESİ

26.255,12

421,33

12.09.2024

31

2024/307

KARACASU

ATAKÖY

192

124

YILDIZ EKİZ

TARLA

112.590,68

17.374,55

12.09.2024

32

2024/308

KARACASU

ATAKÖY

192

125

HÜSEYİN DUMANLAR

SABRİYE ADELLİ

HATİCE KARAPINAR

AHMET DUMANLAR

DURMUŞ ALİ DUMANLAR

TARLA

49.262,77

3.565,98

12.09.2024

33

2024/309

KARACASU

ATAKÖY

192

126

FATMA DUMANLAR

EMİNE EKŞİ

YAHYA DUMANLAR

İBRAHİM DUMANLAR

MERYEM DUMANLAR

FATMA EKŞİ

TARLA

26.861,73

2.150,11

12.09.2024

34

2024/310

KARACASU

ATAKÖY

192

128

FATMA DUMANLAR

TARLA

17.410,94

2.281,67

12.09.2024

35

2024/311

KARACASU

ATAKÖY

192

129

DAVUT ALTUN

TARLA

17.631,93

6.414,34

12.09.2024

36

2024/312

KARACASU

ATAKÖY

192

130

HÜSEYİN KAVAK

TARLA

5.705,78

5.705,78

12.09.2024

37

2024/313

KARACASU

ATAKÖY

192

133

DAVUT ALTUN

TARLA

28.241,00

2.128,92

12.09.2024

38

2024/314

KARACASU

ATAKÖY

192

203

HÜSEYİN KAVAK

TARLA

24.946,16

1.738,93

12.09.2024

39

2024/315

KARACASU

ATAKÖY

192

430

DAVUT ALTUN

TARLA

74.861,43

2.990,34

12.09.2024

40

2024/316

KARACASU

ATAKÖY

192

88

HANİFE KARAPINAR

HURİYE KARAPINAR

FATMAANA DEDEOLUK

GÜNNAZ ÖZKARA

DURANA ADELLİ

CEMİLE AKAR

ALİ KARAPINAR

MEHMET ADELLİ

RAZİYE ÖZKARA

NESLİHAN KARACA

MUSTAFA ADELLİ

HURİYE TOLAZ

AHMET ADELLİ

RAZİYE ŞİMŞEK

TARLA

57.928,00

3.765,44

12.09.2024

41

2024/317

KARACASU

ATAKÖY

192

93

FATMA DUMANLAR

EMİNE EKŞİ

YAHYA DUMANLAR

İBRAHİM DUMANLAR

MERYEM DUMANLAR

FATMA EKŞİ

TARLA

18.376,38

1.704,38

12.09.2024

42

2024/318

KARACASU

ATAKÖY

192

94

HÜSEYİN DUMANLAR

SABRİYE ADELLİ

HATİCE KARAPINAR

AHMET DUMANLAR

DURMUŞ ALİ DUMANLAR

TARLA

8.235,74

357,26

12.09.2024

43

2024/319

KARACASU

ATAKÖY

192

99

SÜLEYMAN DEDEOLUK

TARLA

38.904,60

5.716,55

12.09.2024

#ilangovtr Basın No: ILN02153462