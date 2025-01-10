T.C. KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
25/11/2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24/11/2023 tarih ve 7875 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak EPDK tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. Duruşma Günü: 17/01/2025
SIRA NO
MAHKEME ESAS NO
İLÇE
MAHALLE
ADA
PARSEL
TAŞINMAZ MALİKLERİ
TAŞINMAZ VASFI
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
DAVA TARİHİ
1
2024/275
KARACASU
KARACAÖREN
101
408
İSA DEMİR
EVLİ TARLA
38.229,97
2.737,63
12.09.2024
2
2024/278
KARACASU
KARACAÖREN
101
413
MEHMET KANMAZ
TARLA
45.247,44
1.130,42
12.09.2024
3
2024/279
KARACASU
KARACAÖREN
101
415
ELİF ARMUT
İÇERSİNDE EV OLAN ELMALIK
10.221,41
3.123,09
12.09.2024
4
2024/280
KARACASU
KARACAÖREN
101
416
SULTAN UYSAL
ELMALIK
14.505,83
30,45
12.09.2024
5
2024/281
KARACASU
KARACAÖREN
101
443
SULTAN DEDE
TARLA
68.685,98
12.639,60
12.09.2024
6
2024/282
KARACASU
KARACAÖREN
101
444
OSMAN ÖZTÜRK
ELMALI TARLA
7.658,55
193,17
12.09.2024
7
2024/283
KARACASU
KARACAÖREN
101
445
MEVLİT ÖZTÜRK
ELMALI TARLA
36.837,53
692,71
12.09.2024
8
2024/284
KARACASU
KARACAÖREN
101
446
RAMAZAN ÖRNEK
TARLA
43.881,04
2.228,48
12.09.2024
9
2024/285
KARACASU
KARACAÖREN
101
447
HASAN HÜSEYİN DEDE
TARLA
5.227,70
619,05
12.09.2024
10
2024/286
KARACASU
KARACAÖREN
101
448
HASAN HÜSEYİN DEDE
TARLA
7.153,56
1.117,02
12.09.2024
11
2024/287
KARACASU
KARACAÖREN
101
449
HASAN HÜSEYİN DEDE
YIĞMA TAŞ EVLİ ELMALIK
79.917,65
596,02
12.09.2024
12
2024/288
KARACASU
KARACAÖREN
101
451
RAMAZAN ÖRNEK
TARLA
15.535,98
2.159,99
12.09.2024
13
2024/289
KARACASU
KARACAÖREN
101
452
MEVLİT ÖZTÜRK
TARLA
2.185,23
534,04
12.09.2024
14
2024/290
KARACASU
KARACAÖREN
101
453
SULTAN DEDE
İBRAHİM GÜLER
TARLA
110.472,82
1.944,09
12.09.2024
15
2024/291
KARACASU
KARACAÖREN
101
454
HASAN KÖFTE
TARLA
42.768,96
648,55
12.09.2024
16
2024/292
KARACASU
KARACAÖREN
101
649
SULTAN UYSAL
TARLA
2.929,95
370,27
12.09.2024
17
2024/293
KARACASU
KARACAÖREN
101
800
MEHMET ARMUT
TARLA
18.216,44
174,93
12.09.2024
18
2024/294
KARACASU
ATAKÖY
174
2
CAFER YÖRÜK
DUDU ADELLİ
NURİ YÖRÜK
ALİ YÖRÜK
HURİYE GÜLŞEN
TARLA
32.173,82
2.921,18
12.09.2024
19
2024/295
KARACASU
ATAKÖY
174
37
MUSTAFA ÖZEN
FERİDE KARATAŞ
HATİCE YÖRÜK
MEHMET BİCAN
AVNİ ÖZEN
ZÜBEYDE SİNOP
TARLA
13.496,52
178,74
12.09.2024
20
2024/296
KARACASU
ATAKÖY
180
98
BİLAL BİCAN
RAZİYE ŞAHİN
FATMA KARACA
GÜLSEREN AYDIN
MEHMET BİCAN
HANİFE DUMANLAR
AHMET HAMDİ BİCAN
ADEM BİCAN
İHSAN BİCAN
TARLA
1.941,04
49,43
12.09.2024
21
2024/297
KARACASU
ATAKÖY
192
100
HÜSEYİN EKŞİ
CEMİLE BİCAN
HATİCE EKŞİ
RAMAZAN EKŞİ
BİROL EKŞİ
SELVİ BAHÇESİ
2.766,19
2.766,19
12.09.2024
22
2024/298
KARACASU
ATAKÖY
192
101
HÜSEYİN EKŞİ
CEMİLE BİCAN
HATİCE EKŞİ
RAMAZAN EKŞİ
BİROL EKŞİ
ELMA BAHÇELİ TARLA
54.482,85
102,20
12.09.2024
23
2024/299
KARACASU
ATAKÖY
192
105
EMİNE DEDEOLUK
YILDIRAY DEDEOLUK
HASAN DEDEOLUK
ZEYNEP İŞANÇLI
AYŞE YÜKSEL
TARLA
31.504,10
2.384,41
12.09.2024
24
2024/300
KARACASU
ATAKÖY
192
106
EMİNE DEDEOLUK
TARLA
7.633,78
1.591,47
12.09.2024
25
2024/301
KARACASU
ATAKÖY
192
108
ALİ DEDEOLUK
HATİCE KAVAS
SÜLEYMAN DEDEOLUK
AYŞE KAVAS
TARLA
88.811,31
3.262,35
12.09.2024
26
2024/302
KARACASU
ATAKÖY
192
109
ALİ DEDEOLUK
HASAN HÜSEYİN GÖLCÜK
FATMA DUMANLAR
ELMA BAHÇESİ
37.603,57
802,99
12.09.2024
27
2024/303
KARACASU
ATAKÖY
192
110
ŞEVKET SÖĞÜT
TARLA VE ELMA BAHÇES
26.327,03
2.522,28
12.09.2024
28
2024/304
KARACASU
ATAKÖY
192
112
İSA DEDEOLUK
ELMA BAHÇESİ
19.711,93
152,32
12.09.2024
29
2024/305
KARACASU
ATAKÖY
192
114
SÜLEYMAN DEDEOLUK
TARLA
12.797,94
1.093,07
12.09.2024
30
2024/306
KARACASU
ATAKÖY
192
115
EMİNE DEDEOLUK
YILDIRAY DEDEOLUK
HASAN DEDEOLUK
ZEYNEP İŞANÇLI
AYŞE YÜKSEL
ELMA BAHÇESİ
26.255,12
421,33
12.09.2024
31
2024/307
KARACASU
ATAKÖY
192
124
YILDIZ EKİZ
TARLA
112.590,68
17.374,55
12.09.2024
32
2024/308
KARACASU
ATAKÖY
192
125
HÜSEYİN DUMANLAR
SABRİYE ADELLİ
HATİCE KARAPINAR
AHMET DUMANLAR
DURMUŞ ALİ DUMANLAR
TARLA
49.262,77
3.565,98
12.09.2024
33
2024/309
KARACASU
ATAKÖY
192
126
FATMA DUMANLAR
EMİNE EKŞİ
YAHYA DUMANLAR
İBRAHİM DUMANLAR
MERYEM DUMANLAR
FATMA EKŞİ
TARLA
26.861,73
2.150,11
12.09.2024
34
2024/310
KARACASU
ATAKÖY
192
128
FATMA DUMANLAR
TARLA
17.410,94
2.281,67
12.09.2024
35
2024/311
KARACASU
ATAKÖY
192
129
DAVUT ALTUN
TARLA
17.631,93
6.414,34
12.09.2024
36
2024/312
KARACASU
ATAKÖY
192
130
HÜSEYİN KAVAK
TARLA
5.705,78
5.705,78
12.09.2024
37
2024/313
KARACASU
ATAKÖY
192
133
DAVUT ALTUN
TARLA
28.241,00
2.128,92
12.09.2024
38
2024/314
KARACASU
ATAKÖY
192
203
HÜSEYİN KAVAK
TARLA
24.946,16
1.738,93
12.09.2024
39
2024/315
KARACASU
ATAKÖY
192
430
DAVUT ALTUN
TARLA
74.861,43
2.990,34
12.09.2024
40
2024/316
KARACASU
ATAKÖY
192
88
HANİFE KARAPINAR
HURİYE KARAPINAR
FATMAANA DEDEOLUK
GÜNNAZ ÖZKARA
DURANA ADELLİ
CEMİLE AKAR
ALİ KARAPINAR
MEHMET ADELLİ
RAZİYE ÖZKARA
NESLİHAN KARACA
MUSTAFA ADELLİ
HURİYE TOLAZ
AHMET ADELLİ
RAZİYE ŞİMŞEK
TARLA
57.928,00
3.765,44
12.09.2024
41
2024/317
KARACASU
ATAKÖY
192
93
FATMA DUMANLAR
EMİNE EKŞİ
YAHYA DUMANLAR
İBRAHİM DUMANLAR
MERYEM DUMANLAR
FATMA EKŞİ
TARLA
18.376,38
1.704,38
12.09.2024
42
2024/318
KARACASU
ATAKÖY
192
94
HÜSEYİN DUMANLAR
SABRİYE ADELLİ
HATİCE KARAPINAR
AHMET DUMANLAR
DURMUŞ ALİ DUMANLAR
TARLA
8.235,74
357,26
12.09.2024
43
2024/319
KARACASU
ATAKÖY
192
99
SÜLEYMAN DEDEOLUK
TARLA
38.904,60
5.716,55
12.09.2024