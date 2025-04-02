T.C. KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 02.04.2025 - 00:01

T.C. KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.31461887-2018/482-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 06/07/2021 tarih 2018/482 Esas 2021/498 Karar sayılı kararı ile Sanık Koray ELMACI hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması karar verilmiştir. Sanığın bilinen son adresine çıkartılan tebligatın bila ikmal iade edilmesi ve sistemde kayıtlı mernis adresinin bulunmaması nedeni ile Mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak; SanıkKoray Elmacıkatılana yöneliksübut bulan ''Resmi Belgede Sahtecilik'' suçundan eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, kastının yoğunluğu, suç konusunun önemi, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak alt sınırdan 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilecek ceza geleceği üzerindeki olumsuz etkileri de dikkate alınarak TCK'nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen bu cezada başkaca bir artırım ve eksiltme yapılmasına kanunen ve takdiren gerek ve yer olmadığına,

Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanık hakkında TCK'nın 53/1 maddesinin, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı da gözetilmek suretiyle uygulanmasına,

5-Sanık hakkında hükmedilen cezanın türü ve miktarı, suç nedeniyle uğranılan maddi bir zararın bulunmaması, sanığın suç tarihinden önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması ve ileride suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetim süresinetabi tutulmasına, denetimli serbestlik tedbiri belirlenmesine yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin, Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

Adli emanetin 2016/21 sırasında kayıtlı emanetin DELİL OLARAK SAKLANMASINA

Dava için yapılan 3 adet tebligat gideri toplam 42,50 TL ile 9 adet posta gideri 58,35TLtoplam 100,85TL yargılama giderinin, hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacak diğer giderlerle birlikte CMK 325/1 maddesi gereği sanıktan alınarak Hazineye irat kaydına,

Dair; C.Savcısının huzurunda, mütalaaya uygun olarak,tarafların yokluğunda, yüzüne karşı verilenler yönünden tefhimden itibaren 7 gün içerisinde, yokluklarında karar verilenler yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde,mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunulması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek KDZ. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK: KORAY ELMACI

Servet ve Kamer oğlu, 04/02/1987 Kdz.Ereğli doğumlu

BOLU, MERKEZ, Yukarısoku mah/köy nüfusunda kayıtlı Adresi belirsiz