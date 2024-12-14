T.C. KARADENİZ EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. KDZ.EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2009/124 Esas

Sn. Mete REMZİ OĞUZ; Dahili davalı Mukan OĞUZ'un miraçısı olduğunuz anlaşıldığı, Hakkınızda duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiği, duruşma günü olan 26/11/2025 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.