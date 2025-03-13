Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/26 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Adana İli, Karaisalı İlçesi, Selampınar Mah.

PARSEL NO: 309 ada 2 parsel

VASFI: Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Türkiye Elektirik Dağıtım A.Ş. tarafından Adana ili, Karaisalı ilçesi, Selampınar mahallesi 1 adet trafo binasının isabet ettiği 309 ada 2 parsel sayılı 603,00 m² yüzölçümlü taşınmazın mülkiyet ve irtifak hakkı bedelinin tespiti ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tesciline,

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/26 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2025