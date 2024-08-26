T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/157 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Adana İli Karaisalı İlçesi Maraşlı Mah.

PARSEL NO: 103 ada 256 ve 259 parsel

VASFI: Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Adana Karaisalı Aşağı Körkün Hacılıbendi ve HES Sulaması Projesi” işi nedeniyle idare tarafından kamu yararı kararı alınarak Adana ili, Karaisalı ilçesi, Maraşlı Mah. 103 ada 256 ve 259 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın kamulaştırılma bedelinin tespiti ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/157 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/08/2024