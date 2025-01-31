T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

T.C. KARAKOÇAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2020/255 Esas

Davacılar Mehmet Işık ve müteveffa Yusuf Işık mirasçıları Nuran Işık, Erkan Işık, Ercan Işık ve Erhan Işık tarafından davalılar Güneşlik Köyü Tüzel Kişiliği, Maliye Hazinesi ve Mehmet Özçelik aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle mahkememizin 27/11/2024 tarihli duruşmasında TMK 713/4-5 maddesi gereğince ilan yapılmasına dair verilen ara karar uyarınca;

Dava konusu Bingöl ili Yayladere ilçesi Güneşlik Köyü 148 ada 8 parsel sayılı taşınmazın kuzey sınırından başlayıp doğu sınırından devam edip güney sınırı boyunca devam eden 151 ada 1 parsel ve 150 ada 2 parsel sayılı taşınmazların kuzey sınırları arasında bulunan patika yol ve patika yol ark sınırı boyunca devam eden kadastro paftasında yol olarak ayrılan kısım ile Yayladere ilçesi Güneşlik Köyü 150 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kuzey sınırında 148 ada 5 ve 8 parsel sayılı taşınmazların güney sınırındaki patika yoldan sonra gelmek kaydıyla yol olarak ayrılan kısmın kadastro paftasında yol olarak tespit edilmiş ise de taşınmazın davacıların kullanımında olduğu ve bu alanlara ait tapu kayıtları olduğu iddia edilerek TMK 713.madde gereğince tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarını oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Karakoçan Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/255 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirlenen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz yada itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK.nun 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.12/12/2024