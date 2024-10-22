T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/330

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.05 'dır.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2024/330

Karaman ili Kızılyaka köyü

305

9

Ayşe Tarhan

461,82 m2 İrtifak

Tarla

2024/332

Karaman ili Kızılyaka köyü

272

13

Cemal Özel

6,19 m2 Mülkiyet, 540,71 m2 İrtifak

Tarla

2024/334

Karaman ili Kızılyaka köyü

272

8

Ümmü Koçak

22,40 m2 İrtifak

Tarla

2024/336

Karaman ili Kızılyaka köyü

305

6

Cemal Özel

199,39 m2 İrtifak

Tarla

2024/338

Karaman ili Başkışla köyü

142

1582

Fatma Coşar

1.199,81 m2 İrtifak

Tarla

2024/340

Karaman ili Kızılyaka köyü

280

5

Fatma Taner

9,52 m2 Mülkiyet, 320,89 m2 İrtifak

Tarla

2024/342

Karaman ili Başkışla köyü

142

960

Mehmet Kurt

110,19 m2 İrtifak

Tarla

2024/344

Karaman ili Bozkandak köyü

0

4320

Mustafa Değirmenci, Niyazi Değirmenci, Mehmet Değirmenci, Fadim Çelik, Ramazan Değirmenci, Hatice Değirmenci

18,93 m2 İrtifak

Tarla

2024/346

Karaman ili Bozkandak köyü

0

4334

Duran Duran

90,10 m2 İrtifak

Tarla

2024/348

Karaman ili Başkışla köyü

198

219

Mehmet Andaş

345,84 m2 İrtifak

Tarla

2024/350

Karaman ili Kızılyaka köyü

282

32

Ayşe Tekin

328,69 m2 İrtifak

Tarla

2024/352

Karaman ili Başkışla köyü

208

403

Cemile Çalış

141,12 m2 İrtifak

Tarla

2024/354

Karaman İli Kızılyaka Köyü

537

438

Emine Akman

101,61 m2 İrtifak

Tarla

2024/356

Karaman İli Kızılyaka Köyü

388

18

Rukiye Yapıcı

164,45 m2 İrtifak

Tarla

2024/358

Karaman İli Başkışla Köyü

139

28

Atike Şahin

716,23 m2 İrtifak

Tarla

2024/360

Karaman İli Bozkandak Köyü

0

4129

Ömer Ali Duran

304,45 m2 İrtifak

Tarla

2024/362

Karaman İli Başkışla Köyü

142

989

Hatice Çetintürk

145,85 m2 İrtifak

Tarla

2024/364

Karaman İli Başkışla Köyü

208

19

Müslime Öztürk

446,02 m2 İrtifak

Tarla

2024/366

Karaman İli Başkışla Köyü

208

5

Hatice Çetintürk

4,85 m2 Mülkiyet, 10,62 m2 İrtifak

Tarla

2024/368

Karaman İli Başkışla Köyü

208

394

Selime Korkmaz

284,73 m2 İrtifak

Tarla

2024/370

Karaman İli Başkışla Köyü

208

402

Cemile Çalış

8,85 m2 Mülkiyet, 692,10 m2 İrtifak

Tarla

2024/372

Karaman İli Başkışla Köyü

208

447

Rıfat Atay

1.499,76 m2 İrtifak

Tarla

2024/374

Karaman İli Başkışla Köyü

208

450

İdris Boyacı

78,65 m2 İrtifak

Tarla

2024/376

Karaman İli Başkışla Köyü

208

480

Hasan Tekin

226,03 m2 İrtifak

Tarla

2024/378

Karaman İli Başkışla Köyü

208

547

Ali Yavuz

503,73 m2 İrtifak

Tarla

2024/380

Karaman İli Başkışla Köyü

208

563

Hüseyin Bakar

29,66 m2 İrtifak

Tarla

2024/382

Karaman İli Başkışla Köyü

208

617

Mustafa Demir

19,71 m2Mülkiyet, 912,14 m2 İrtifak

Tarla

2024/384

Karaman İli Pınarbaşı Köyü

140

18

Şerife Kara

8,89 m2 Mülkiyet, 777,07 m2 İrtifak

Tarla

2024/386

Karaman İli Pınarbaşı Köyü

204

70

Asiye Topal, Ayşe Topal, Musa Topal, Ali Topal, Soner Demirci, Dilek Olgun, Tuncay Demirci, Bülent Demirci, Murat Demirci

4,61 m2 Mülkiyet, 612,39 m2 İrtifak

Tarla

2024/388

Karaman İli Pınarbaşı Köyü

140

12

Ayşe Özer

8,89 m2 Mülkiyet, 494,69 m2 İrtifak

Tarla


1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02106152