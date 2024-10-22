T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/330

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.05 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/330 Karaman ili Kızılyaka köyü 305 9 Ayşe Tarhan 461,82 m2 İrtifak Tarla 2024/332 Karaman ili Kızılyaka köyü 272 13 Cemal Özel 6,19 m2 Mülkiyet, 540,71 m2 İrtifak Tarla 2024/334 Karaman ili Kızılyaka köyü 272 8 Ümmü Koçak 22,40 m2 İrtifak Tarla 2024/336 Karaman ili Kızılyaka köyü 305 6 Cemal Özel 199,39 m2 İrtifak Tarla 2024/338 Karaman ili Başkışla köyü 142 1582 Fatma Coşar 1.199,81 m2 İrtifak Tarla 2024/340 Karaman ili Kızılyaka köyü 280 5 Fatma Taner 9,52 m2 Mülkiyet, 320,89 m2 İrtifak Tarla 2024/342 Karaman ili Başkışla köyü 142 960 Mehmet Kurt 110,19 m2 İrtifak Tarla 2024/344 Karaman ili Bozkandak köyü 0 4320 Mustafa Değirmenci, Niyazi Değirmenci, Mehmet Değirmenci, Fadim Çelik, Ramazan Değirmenci, Hatice Değirmenci 18,93 m2 İrtifak Tarla 2024/346 Karaman ili Bozkandak köyü 0 4334 Duran Duran 90,10 m2 İrtifak Tarla 2024/348 Karaman ili Başkışla köyü 198 219 Mehmet Andaş 345,84 m2 İrtifak Tarla 2024/350 Karaman ili Kızılyaka köyü 282 32 Ayşe Tekin 328,69 m2 İrtifak Tarla

2024/352 Karaman ili Başkışla köyü 208 403 Cemile Çalış 141,12 m2 İrtifak Tarla 2024/354 Karaman İli Kızılyaka Köyü 537 438 Emine Akman 101,61 m2 İrtifak Tarla 2024/356 Karaman İli Kızılyaka Köyü 388 18 Rukiye Yapıcı 164,45 m2 İrtifak Tarla 2024/358 Karaman İli Başkışla Köyü 139 28 Atike Şahin 716,23 m2 İrtifak Tarla 2024/360 Karaman İli Bozkandak Köyü 0 4129 Ömer Ali Duran 304,45 m2 İrtifak Tarla 2024/362 Karaman İli Başkışla Köyü 142 989 Hatice Çetintürk 145,85 m2 İrtifak Tarla 2024/364 Karaman İli Başkışla Köyü 208 19 Müslime Öztürk 446,02 m2 İrtifak Tarla 2024/366 Karaman İli Başkışla Köyü 208 5 Hatice Çetintürk 4,85 m2 Mülkiyet, 10,62 m2 İrtifak Tarla 2024/368 Karaman İli Başkışla Köyü 208 394 Selime Korkmaz 284,73 m2 İrtifak Tarla 2024/370 Karaman İli Başkışla Köyü 208 402 Cemile Çalış 8,85 m2 Mülkiyet, 692,10 m2 İrtifak Tarla 2024/372 Karaman İli Başkışla Köyü 208 447 Rıfat Atay 1.499,76 m2 İrtifak Tarla 2024/374 Karaman İli Başkışla Köyü 208 450 İdris Boyacı 78,65 m2 İrtifak Tarla 2024/376 Karaman İli Başkışla Köyü 208 480 Hasan Tekin 226,03 m2 İrtifak Tarla 2024/378 Karaman İli Başkışla Köyü 208 547 Ali Yavuz 503,73 m2 İrtifak Tarla 2024/380 Karaman İli Başkışla Köyü 208 563 Hüseyin Bakar 29,66 m2 İrtifak Tarla 2024/382 Karaman İli Başkışla Köyü 208 617 Mustafa Demir 19,71 m2Mülkiyet, 912,14 m2 İrtifak Tarla 2024/384 Karaman İli Pınarbaşı Köyü 140 18 Şerife Kara 8,89 m2 Mülkiyet, 777,07 m2 İrtifak Tarla 2024/386 Karaman İli Pınarbaşı Köyü 204 70 Asiye Topal, Ayşe Topal, Musa Topal, Ali Topal, Soner Demirci, Dilek Olgun, Tuncay Demirci, Bülent Demirci, Murat Demirci 4,61 m2 Mülkiyet, 612,39 m2 İrtifak Tarla 2024/388 Karaman İli Pınarbaşı Köyü 140 12 Ayşe Özer 8,89 m2 Mülkiyet, 494,69 m2 İrtifak Tarla





1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.