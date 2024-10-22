T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/330
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.05 'dır.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
CİNSİ
2024/330
Karaman ili Kızılyaka köyü
305
9
Ayşe Tarhan
461,82 m2 İrtifak
Tarla
2024/332
Karaman ili Kızılyaka köyü
272
13
Cemal Özel
6,19 m2 Mülkiyet, 540,71 m2 İrtifak
Tarla
2024/334
Karaman ili Kızılyaka köyü
272
8
Ümmü Koçak
22,40 m2 İrtifak
Tarla
2024/336
Karaman ili Kızılyaka köyü
305
6
Cemal Özel
199,39 m2 İrtifak
Tarla
2024/338
Karaman ili Başkışla köyü
142
1582
Fatma Coşar
1.199,81 m2 İrtifak
Tarla
2024/340
Karaman ili Kızılyaka köyü
280
5
Fatma Taner
9,52 m2 Mülkiyet, 320,89 m2 İrtifak
Tarla
2024/342
Karaman ili Başkışla köyü
142
960
Mehmet Kurt
110,19 m2 İrtifak
Tarla
2024/344
Karaman ili Bozkandak köyü
0
4320
Mustafa Değirmenci, Niyazi Değirmenci, Mehmet Değirmenci, Fadim Çelik, Ramazan Değirmenci, Hatice Değirmenci
18,93 m2 İrtifak
Tarla
2024/346
Karaman ili Bozkandak köyü
0
4334
Duran Duran
90,10 m2 İrtifak
Tarla
2024/348
Karaman ili Başkışla köyü
198
219
Mehmet Andaş
345,84 m2 İrtifak
Tarla
2024/350
Karaman ili Kızılyaka köyü
282
32
Ayşe Tekin
328,69 m2 İrtifak
Tarla
2024/352
Karaman ili Başkışla köyü
208
403
Cemile Çalış
141,12 m2 İrtifak
Tarla
2024/354
Karaman İli Kızılyaka Köyü
537
438
Emine Akman
101,61 m2 İrtifak
Tarla
2024/356
Karaman İli Kızılyaka Köyü
388
18
Rukiye Yapıcı
164,45 m2 İrtifak
Tarla
2024/358
Karaman İli Başkışla Köyü
139
28
Atike Şahin
716,23 m2 İrtifak
Tarla
2024/360
Karaman İli Bozkandak Köyü
0
4129
Ömer Ali Duran
304,45 m2 İrtifak
Tarla
2024/362
Karaman İli Başkışla Köyü
142
989
Hatice Çetintürk
145,85 m2 İrtifak
Tarla
2024/364
Karaman İli Başkışla Köyü
208
19
Müslime Öztürk
446,02 m2 İrtifak
Tarla
2024/366
Karaman İli Başkışla Köyü
208
5
Hatice Çetintürk
4,85 m2 Mülkiyet, 10,62 m2 İrtifak
Tarla
2024/368
Karaman İli Başkışla Köyü
208
394
Selime Korkmaz
284,73 m2 İrtifak
Tarla
2024/370
Karaman İli Başkışla Köyü
208
402
Cemile Çalış
8,85 m2 Mülkiyet, 692,10 m2 İrtifak
Tarla
2024/372
Karaman İli Başkışla Köyü
208
447
Rıfat Atay
1.499,76 m2 İrtifak
Tarla
2024/374
Karaman İli Başkışla Köyü
208
450
İdris Boyacı
78,65 m2 İrtifak
Tarla
2024/376
Karaman İli Başkışla Köyü
208
480
Hasan Tekin
226,03 m2 İrtifak
Tarla
2024/378
Karaman İli Başkışla Köyü
208
547
Ali Yavuz
503,73 m2 İrtifak
Tarla
2024/380
Karaman İli Başkışla Köyü
208
563
Hüseyin Bakar
29,66 m2 İrtifak
Tarla
2024/382
Karaman İli Başkışla Köyü
208
617
Mustafa Demir
19,71 m2Mülkiyet, 912,14 m2 İrtifak
Tarla
2024/384
Karaman İli Pınarbaşı Köyü
140
18
Şerife Kara
8,89 m2 Mülkiyet, 777,07 m2 İrtifak
Tarla
2024/386
Karaman İli Pınarbaşı Köyü
204
70
Asiye Topal, Ayşe Topal, Musa Topal, Ali Topal, Soner Demirci, Dilek Olgun, Tuncay Demirci, Bülent Demirci, Murat Demirci
4,61 m2 Mülkiyet, 612,39 m2 İrtifak
Tarla
2024/388
Karaman İli Pınarbaşı Köyü
140
12
Ayşe Özer
8,89 m2 Mülkiyet, 494,69 m2 İrtifak
Tarla
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.