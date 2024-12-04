T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/483

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 18/02/2025günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2024/483

Karaman ili Değirmenbaşıköyü

108

54

KADİR YILMAZ

4628,13 m2 İrtifak

Tarla

2024/453






















Karaman ili Gökçe Köyü






















164






















25






















Ayşe Evşen

Birsen Güdek

Nazlı Atalay

Sultan Eser

Oğuz Bağcı

Müjgan Bağcı

Osman Bağcı

Günay Tabak

Aliye Yıldırım

Gülseren Aslan

Şaban Aslan

Özcan Aslan

Mithat Aslan

İmran Aslan

Güler Tosun

Yaşar Aslan

Zeynep Aslan

Fatma Aslan

Yücel Aslan

Durmuş Ali Aslan

Yaşar Aslan

Zahire Aslan

904,21 m2 İrtifak






















Tarla






















2024/452


Karaman İli Gökçe Köyü


164

164

43

40

Nihat Aslan


561,14 m2 İrtifak

1142,22 m2 İrtifak

Tarla

Tarla

2024/451
























Karaman ili Gökçe köyü
























164
























51
























Hasan Keser

Mustafa Keser

Ümmüye Göçer

Ümmü Özel

Hüdaverdi Sarı

Ayşe Büzgülü

Kerim Özbek

Ümmü Aslıkara

Selver Tolu

Eşe Çardak

Süeda Özbek

Halime Üresin

Fatma Özel

Songül Can

Müşerref Erkan

Murat Özbek

Kadriye Demircan

Süleyman Zorlu

Yaşar Eğlence

Fatma Zorlu

Yusuf Zorlu

Ayniye Kolukısa

Raziye Yanar

Fatma Gündüz

9881,84 m2 irtifak
























Tarla
























2024/450













Karaman ili Gökçe Köyü













161













1













Şöhrettin Koyuncu

Kamuran Hasbay

Ayşe Koyuncu

Şükran Temel

Fatma Ceylanlı

Şerife Koyuncu

Müjgan Koyuncu

Nimet Koyuncu

Beytullah Koyuncu

Nazan Izgar

Nezahat Ayla Koyuncu

Şerife Özlem Koyuncu

Metin Koyuncu

361.00 m2+ 5183,75 m2 irtifak













Tarla













2024/449












Karaman ili Gökçe Köyü












161












2












Seniha Kara

İbrahim Koyuncu

Cevdet Koyuncu

Nurşen Can

Fatma Koyuncu

İbrahim Koyuncu

Mücahit Koyuncu

Mehmet Koyuncu

Ahmet Koyuncu

Nurten Işık

Cemal Koyuncu

Sadi Koyuncu

10312,95 m2 İrtifak












Tarla












2024/448

Karaman ili Gökçe köyü

161

5

Ali Dölek

1870,68 m2 İrtifak

Tarla

2024/447


Karaman ili Gökçe köyü


161

161

7

4

Mustafa Levent


5901,86 m2 İrtifak,

225,00 m2+5786,64 İrtifak

Tarla


2024/446




Karaman ili Gökçe Köyü




161




31




Bünyamin Öçalan

Kumru Ateş

Doğan Öçalan

Özlem İnan

346.00 m2 +11325.04 İrtifak




Tarla




2024/445

Karaman ili Gökçeköyü

161

8

İbdahim Dölek

368,91m2 İrtifak

Tarla

2024/437

Karaman ili Değirmanbaşı köyü

102

15

Meryem Kılınç

1681,77 m2 İrtifak m2 İrtifak

Tarla

2024/436

Karaman ili Değirmenbaşı köyü

102

16

Meryem Yılmaz

5655,78 m2 İrtifak

Tarla

2024/435








Karaman İli Değirmenbaşı Köyü







102








17





Eşe Tugay

Halil İbrahim Tugay

Oktay Tuğay

Süleyman Tuğay

Şerife Altıntaş

Hatice İmamoğlu

Elif Yavuz

Zehra Aksan

256.00 m2+4732,68 İrtifak

Tarla

2024/434

Karaman İli Değirmenbaşı Köyü

105

38

Mehmet Yılmaz

128,94

Tarla

2024/433

Karaman İli Değirmenbaşı Köyü

105

37

İbrahim Uysal

490,34 m2 İrtifak

Tarla

2024/432

Karaman İli Değirmenbaşı Köyü

105

36

Meryem Yılmaz

1088,72 m2 İrtifak

Tarla

2024/431




Karaman İli Değirmenbaşı Köyü




105




34




Sami Metin

Fatma Metin

Sami Metin

Sabit Metin

4951,33 m2 irtifak




Tarla




2024/430
































Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü
































105
































33
































Musa Tamer

Raziye Taş

İhsan Tamer

Hanife Uysal

Abdullah Celalettin Toprak

Ahmet Toprak

Fatma Tuğba Atıl

Mehmet Atıl

Huriye Tamer

Raziye Akgün

Cemile Tekinyer

Hatice Kaymakçı

Fatma Koçak

Zekeriya Tamer

Ayşe Küçükçelebi

Murat Tamer

Ferhan Sema Doğan

Tuba Tamer

Mustafa Asım Tamer

Fatma İmran

Samiha YüceTaş

Sami Metin

Sabit Metin

Necati Şan

Meryem Dokay

Fatma Ünlü

Ayşe Ünlü

Kadir Suat Şan

Cennet Şan

Raziye Kaygın

Hüsnüye Sünbül

Hatice Binarbaşı

3287,21 µm2 İrtifak
































Tarla
































2024/429




Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü




105




24




Hasan Karataş

Hatice Demir

Şerife Canan

Fatma Çakır

3236,41




Tarla




2024/428




Karaman İli DeğirmenbaşıKöyü




104

105

102

102

24

23

19

18

İbrahim Uysal

Fatma Ünlü



47,35 m2 İrtifak

2001,38 m2 İrtifak,

256,00+4295,93 m2 irtifak, 1255,03 irtifak


Tarla




2024/426

Karaman Medreselik köyü

119

4

Hasan Hüseyin Ay

413,06 m2 İrtifak

Tarla

2024/425

Karaman İli MedreselikKöyü

119

6

Remzi Kaya

3541,96 m2 İrtifak

Tarla

2024/424







Karaman İli Medreselik Köyü







119







18







Mustafa Yılmaz

Meryem Uysal

Ayşe Uysal

FatmaSuhulet Mutlu

Ömer Ali Özcan

Mehmet Nuri Özcan

Zeynep Netice Akyatan

225,00+6959,00 m2 irtifak







Tarla







2024/423

Karaman İli Medreselik Köyü

119

64

Fatma Ergin

1943,91 m2 irtifak

Tarla

2024/422

Karaman İli Medreselik Köyü

119

21

Emine Eryiğit Öztürk

2220,67 m2 irtifak

Tarla

2024/421










Karaman İli Medreselik Köyü










119

119









63

19









Zeynep Öner

Hatice Altuntaş

Rabia Doğruay

Sabriye Doğruay

Hüseyin Özcan

Nazire Ergin

Hatice Özcan

Fatma Reşide Alkan

Abidin Celalettin Özcan

Zeynep Ayşe Koçkara

441,00+9506,44 m2 İrtifak, 205,90 m2 İrtifak









Tarla










2024/420




Karaman İli Medreselik Köyü




119




34




İbrahim Yavuz

Nurullah Yavuz

Ayşe Öner

İbrahim Yavuz

145,60 m2 irtifak




Tarla




2024/419























Karaman İli Medreselik Köyü























119























39























Zeynep Özcan

Zepnep Öner

Hatice Altuntaş

Rabia Doğruay

Sabriye Doğruay

Hüseyin Özcan

Nazire Ergin

Fatma Mutlu

Kerim Özcan

Ali Özcan

Hatice Özcan

Fatma Reşide Alkan

Abidin Celalettin Özcan

Zeynep Ayşe Koçkara

Havva Özcan

Ali Tuncel

Meryem Akça

Haydar Ali Tuncel

Ayşegül Ak

Kemal Hüseyin Tuncel

Arif Mehmet Tuncel

Ayşe Kadıoğlu

Meryem Büyükeken

1877,10 m2 İrtifak























Tarla























2024/474

Karaman İli Medreselik Köyü

119

62

Veysel Ekinci

196,00+7502,38 m2İrtifak

Tarla

2024/417





Karaman İli Medreselik Köyü





119





61





Fatma Yılmaz

Sadık Külüş

Emine Doğan

Ayşe Külüş

Apdullah Şahin

3154,08 m2 irtifak





Tarla





2024/416

Karaman İli Medreselik Köyü

119

59

Fatma Külüş

1566,24 m2 İrtifak

Tarla

2024/415




Karaman İli Medreselik Köyü




119




58




Zeynep Yılmaz

Cennet Yavuz

Emine İlknur Yavuz

Havva Songül Yavuz

328,39 m2 İrtifak




Tarla




2024/414

Karaman İli Medreselik Köyü

119

41

Fahri Şen

2669,51 m2 İrtifak

Tarla

2024/413

Karaman ili Medreselik Köyü

119

116

Ahmet Sarı

256,00+957,01 m2 irtifak

Tarla

2024/412

Karaman İli Medreselik Köyü

118

85

Mehmet Uyar

5932,45 m2 irtifak

Tarla

2024/411




Karaman ili MedreselikKöyü




118




10




Emine Uysal

Hasan Sabri Uysal

Emine Müzeyyen Şen

Muhsin Uysal

5069,05 m2 İrtifak




Tarla




2024/410





























Karaman ili Medreselik Köyü





























117





























38





























Atike Uysal

Hasibe Doğançukuru

Zeynep Dalaz

Mustafa Karabulut

Naime Ergin

Mehmet Tunçer Karabulut

MeryemÜn

Samiye Yerlikaya

Bedriye Nur Alkan

Fatma Külüş

Havva Ergin

Duran Karabulut

Sabri Karabulut

Enver Karabulut

Saadet Karabulut

Ahmet Orhan Yüksel

Zübeyde Kuzucu

Aynur Uyar

ZeynepYılmaz

Cennet Yavuz

Emine İlknur Yavuz

Havva Songül Yavuz

Ali Kemal Uyar

Huriye Ay

Bilal Uyar

Habibe Uyar

Hayriye Uyar

Faruk Uyar

Hatice Yaşar

913,03 m2 İrtifak





























Tarla





























2024/409

Karaman İli Medreselik Köyü

117

143

Ahmet Doğruay

1768,24

Tarla

2024/408


















Karaman ili Medreselik Köyü


















117


















93


















Meryem Şenel

Havva Özkan

Mustafa Uysal

Abdullah Uysal

Sadeddin Uysal

Samiye Özcan

Nail Uysal

Samiye Özcan

Nail Uysal

Ergün Uysal

Hatice Uysal

Emine Uysal

Hasan Sabri Uysal

Emine Müzeyyen Şen

Muhsin Uysal

Ümmügülsüm Topbaş

Meryem Uysal

Rabiye Bilir

3593,63 m2 irtifak


















Tarla


















2024/407







Karaman İli Medreselik Köyü







117

117

117

117

117

117


90

91

117

119

120

121


Zeynep Dalaz

Mustafa Karabulut

Naime Ergin

Mehmet Tunçer Karabulut

Meryem Ün

Samiye Yerlikaya

Bedriye Nur Alkan

248,84 m2 İrtifak

3819,57 m2 İrtifak

148,51 m2 İrtifak

453,31 m2 İrtifak

1712,76 m2 İrtifak

149,88 m2 İrtifak


Tarla








1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02129463