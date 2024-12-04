T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/483

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 18/02/2025günü saat: 09.00 'dır.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/483 Karaman ili Değirmenbaşıköyü 108 54 KADİR YILMAZ 4628,13 m2 İrtifak Tarla 2024/453









































Karaman ili Gökçe Köyü









































164









































25









































Ayşe Evşen Birsen Güdek Nazlı Atalay Sultan Eser Oğuz Bağcı Müjgan Bağcı Osman Bağcı Günay Tabak Aliye Yıldırım Gülseren Aslan Şaban Aslan Özcan Aslan Mithat Aslan İmran Aslan Güler Tosun Yaşar Aslan Zeynep Aslan Fatma Aslan Yücel Aslan Durmuş Ali Aslan Yaşar Aslan Zahire Aslan 904,21 m2 İrtifak









































Tarla









































2024/452

Karaman İli Gökçe Köyü

164 164 43 40 Nihat Aslan

561,14 m2 İrtifak 1142,22 m2 İrtifak Tarla Tarla 2024/451













































Karaman ili Gökçe köyü













































164













































51













































Hasan Keser Mustafa Keser Ümmüye Göçer Ümmü Özel Hüdaverdi Sarı Ayşe Büzgülü Kerim Özbek Ümmü Aslıkara Selver Tolu Eşe Çardak Süeda Özbek Halime Üresin Fatma Özel Songül Can Müşerref Erkan Murat Özbek Kadriye Demircan Süleyman Zorlu Yaşar Eğlence Fatma Zorlu Yusuf Zorlu Ayniye Kolukısa Raziye Yanar Fatma Gündüz 9881,84 m2 irtifak













































Tarla













































2024/450























Karaman ili Gökçe Köyü























161























1























Şöhrettin Koyuncu Kamuran Hasbay Ayşe Koyuncu Şükran Temel Fatma Ceylanlı Şerife Koyuncu Müjgan Koyuncu Nimet Koyuncu Beytullah Koyuncu Nazan Izgar Nezahat Ayla Koyuncu Şerife Özlem Koyuncu Metin Koyuncu 361.00 m2+ 5183,75 m2 irtifak























Tarla























2024/449





















Karaman ili Gökçe Köyü





















161





















2





















Seniha Kara İbrahim Koyuncu Cevdet Koyuncu Nurşen Can Fatma Koyuncu İbrahim Koyuncu Mücahit Koyuncu Mehmet Koyuncu Ahmet Koyuncu Nurten Işık Cemal Koyuncu Sadi Koyuncu 10312,95 m2 İrtifak





















Tarla





















2024/448 Karaman ili Gökçe köyü 161 5 Ali Dölek 1870,68 m2 İrtifak Tarla 2024/447

Karaman ili Gökçe köyü

161 161 7 4 Mustafa Levent

5901,86 m2 İrtifak, 225,00 m2+5786,64 İrtifak Tarla

2024/446





Karaman ili Gökçe Köyü





161





31





Bünyamin Öçalan Kumru Ateş Doğan Öçalan Özlem İnan 346.00 m2 +11325.04 İrtifak





Tarla





2024/445 Karaman ili Gökçeköyü 161 8 İbdahim Dölek 368,91m2 İrtifak Tarla 2024/437 Karaman ili Değirmanbaşı köyü 102 15 Meryem Kılınç 1681,77 m2 İrtifak m2 İrtifak Tarla 2024/436 Karaman ili Değirmenbaşı köyü 102 16 Meryem Yılmaz 5655,78 m2 İrtifak Tarla 2024/435













Karaman İli Değirmenbaşı Köyü











102













17







Eşe Tugay Halil İbrahim Tugay Oktay Tuğay Süleyman Tuğay Şerife Altıntaş Hatice İmamoğlu Elif Yavuz Zehra Aksan 256.00 m2+4732,68 İrtifak Tarla 2024/434 Karaman İli Değirmenbaşı Köyü 105 38 Mehmet Yılmaz 128,94 Tarla 2024/433 Karaman İli Değirmenbaşı Köyü 105 37 İbrahim Uysal 490,34 m2 İrtifak Tarla 2024/432 Karaman İli Değirmenbaşı Köyü 105 36 Meryem Yılmaz 1088,72 m2 İrtifak Tarla 2024/431





Karaman İli Değirmenbaşı Köyü





105





34





Sami Metin Fatma Metin Sami Metin Sabit Metin 4951,33 m2 irtifak





Tarla





2024/430





























































Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü





























































105





























































33





























































Musa Tamer Raziye Taş İhsan Tamer Hanife Uysal Abdullah Celalettin Toprak Ahmet Toprak Fatma Tuğba Atıl Mehmet Atıl Huriye Tamer Raziye Akgün Cemile Tekinyer Hatice Kaymakçı Fatma Koçak Zekeriya Tamer Ayşe Küçükçelebi Murat Tamer Ferhan Sema Doğan Tuba Tamer Mustafa Asım Tamer Fatma İmran Samiha YüceTaş Sami Metin Sabit Metin Necati Şan Meryem Dokay Fatma Ünlü Ayşe Ünlü Kadir Suat Şan Cennet Şan Raziye Kaygın Hüsnüye Sünbül Hatice Binarbaşı 3287,21 µm2 İrtifak





























































Tarla





























































2024/429





Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü





105





24





Hasan Karataş Hatice Demir Şerife Canan Fatma Çakır 3236,41





Tarla





2024/428





Karaman İli DeğirmenbaşıKöyü





104 105 102 102 24 23 19 18 İbrahim Uysal Fatma Ünlü



47,35 m2 İrtifak 2001,38 m2 İrtifak, 256,00+4295,93 m2 irtifak, 1255,03 irtifak

Tarla





2024/426 Karaman Medreselik köyü 119 4 Hasan Hüseyin Ay 413,06 m2 İrtifak Tarla 2024/425 Karaman İli MedreselikKöyü 119 6 Remzi Kaya 3541,96 m2 İrtifak Tarla 2024/424











Karaman İli Medreselik Köyü











119











18











Mustafa Yılmaz Meryem Uysal Ayşe Uysal FatmaSuhulet Mutlu Ömer Ali Özcan Mehmet Nuri Özcan Zeynep Netice Akyatan 225,00+6959,00 m2 irtifak











Tarla











2024/423 Karaman İli Medreselik Köyü 119 64 Fatma Ergin 1943,91 m2 irtifak Tarla 2024/422 Karaman İli Medreselik Köyü 119 21 Emine Eryiğit Öztürk 2220,67 m2 irtifak Tarla 2024/421

















Karaman İli Medreselik Köyü

















119 119















63 19















Zeynep Öner Hatice Altuntaş Rabia Doğruay Sabriye Doğruay Hüseyin Özcan Nazire Ergin Hatice Özcan Fatma Reşide Alkan Abidin Celalettin Özcan Zeynep Ayşe Koçkara 441,00+9506,44 m2 İrtifak, 205,90 m2 İrtifak















Tarla

















2024/420





Karaman İli Medreselik Köyü





119





34





İbrahim Yavuz Nurullah Yavuz Ayşe Öner İbrahim Yavuz 145,60 m2 irtifak





Tarla





2024/419











































Karaman İli Medreselik Köyü











































119











































39











































Zeynep Özcan Zepnep Öner Hatice Altuntaş Rabia Doğruay Sabriye Doğruay Hüseyin Özcan Nazire Ergin Fatma Mutlu Kerim Özcan Ali Özcan Hatice Özcan Fatma Reşide Alkan Abidin Celalettin Özcan Zeynep Ayşe Koçkara Havva Özcan Ali Tuncel Meryem Akça Haydar Ali Tuncel Ayşegül Ak Kemal Hüseyin Tuncel Arif Mehmet Tuncel Ayşe Kadıoğlu Meryem Büyükeken 1877,10 m2 İrtifak











































Tarla











































2024/474 Karaman İli Medreselik Köyü 119 62 Veysel Ekinci 196,00+7502,38 m2İrtifak Tarla 2024/417







Karaman İli Medreselik Köyü







119







61







Fatma Yılmaz Sadık Külüş Emine Doğan Ayşe Külüş Apdullah Şahin 3154,08 m2 irtifak







Tarla







2024/416 Karaman İli Medreselik Köyü 119 59 Fatma Külüş 1566,24 m2 İrtifak Tarla 2024/415





Karaman İli Medreselik Köyü





119





58





Zeynep Yılmaz Cennet Yavuz Emine İlknur Yavuz Havva Songül Yavuz 328,39 m2 İrtifak





Tarla





2024/414 Karaman İli Medreselik Köyü 119 41 Fahri Şen 2669,51 m2 İrtifak Tarla 2024/413 Karaman ili Medreselik Köyü 119 116 Ahmet Sarı 256,00+957,01 m2 irtifak Tarla 2024/412 Karaman İli Medreselik Köyü 118 85 Mehmet Uyar 5932,45 m2 irtifak Tarla 2024/411





Karaman ili MedreselikKöyü





118





10





Emine Uysal Hasan Sabri Uysal Emine Müzeyyen Şen Muhsin Uysal 5069,05 m2 İrtifak





Tarla





2024/410























































Karaman ili Medreselik Köyü























































117























































38























































Atike Uysal Hasibe Doğançukuru Zeynep Dalaz Mustafa Karabulut Naime Ergin Mehmet Tunçer Karabulut MeryemÜn Samiye Yerlikaya Bedriye Nur Alkan Fatma Külüş Havva Ergin Duran Karabulut Sabri Karabulut Enver Karabulut Saadet Karabulut Ahmet Orhan Yüksel Zübeyde Kuzucu Aynur Uyar ZeynepYılmaz Cennet Yavuz Emine İlknur Yavuz Havva Songül Yavuz Ali Kemal Uyar Huriye Ay Bilal Uyar Habibe Uyar Hayriye Uyar Faruk Uyar Hatice Yaşar 913,03 m2 İrtifak























































Tarla























































2024/409 Karaman İli Medreselik Köyü 117 143 Ahmet Doğruay 1768,24 Tarla 2024/408

































Karaman ili Medreselik Köyü

































117

































93

































Meryem Şenel Havva Özkan Mustafa Uysal Abdullah Uysal Sadeddin Uysal Samiye Özcan Nail Uysal Samiye Özcan Nail Uysal Ergün Uysal Hatice Uysal Emine Uysal Hasan Sabri Uysal Emine Müzeyyen Şen Muhsin Uysal Ümmügülsüm Topbaş Meryem Uysal Rabiye Bilir 3593,63 m2 irtifak

































Tarla

































2024/407











Karaman İli Medreselik Köyü











117 117 117 117 117 117

90 91 117 119 120 121

Zeynep Dalaz Mustafa Karabulut Naime Ergin Mehmet Tunçer Karabulut Meryem Ün Samiye Yerlikaya Bedriye Nur Alkan 248,84 m2 İrtifak 3819,57 m2 İrtifak 148,51 m2 İrtifak 453,31 m2 İrtifak 1712,76 m2 İrtifak 149,88 m2 İrtifak

Tarla

















1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.