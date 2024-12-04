T.C. KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2024/483
TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 18/02/2025günü saat: 09.00 'dır.
DOSYA NO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
CİNSİ
2024/483
Karaman ili Değirmenbaşıköyü
108
54
KADİR YILMAZ
4628,13 m2 İrtifak
Tarla
2024/453
Karaman ili Gökçe Köyü
164
25
Ayşe Evşen
Birsen Güdek
Nazlı Atalay
Sultan Eser
Oğuz Bağcı
Müjgan Bağcı
Osman Bağcı
Günay Tabak
Aliye Yıldırım
Gülseren Aslan
Şaban Aslan
Özcan Aslan
Mithat Aslan
İmran Aslan
Güler Tosun
Yaşar Aslan
Zeynep Aslan
Fatma Aslan
Yücel Aslan
Durmuş Ali Aslan
Yaşar Aslan
Zahire Aslan
904,21 m2 İrtifak
Tarla
2024/452
Karaman İli Gökçe Köyü
164
164
43
40
Nihat Aslan
561,14 m2 İrtifak
1142,22 m2 İrtifak
Tarla
Tarla
2024/451
Karaman ili Gökçe köyü
164
51
Hasan Keser
Mustafa Keser
Ümmüye Göçer
Ümmü Özel
Hüdaverdi Sarı
Ayşe Büzgülü
Kerim Özbek
Ümmü Aslıkara
Selver Tolu
Eşe Çardak
Süeda Özbek
Halime Üresin
Fatma Özel
Songül Can
Müşerref Erkan
Murat Özbek
Kadriye Demircan
Süleyman Zorlu
Yaşar Eğlence
Fatma Zorlu
Yusuf Zorlu
Ayniye Kolukısa
Raziye Yanar
Fatma Gündüz
9881,84 m2 irtifak
Tarla
2024/450
Karaman ili Gökçe Köyü
161
1
Şöhrettin Koyuncu
Kamuran Hasbay
Ayşe Koyuncu
Şükran Temel
Fatma Ceylanlı
Şerife Koyuncu
Müjgan Koyuncu
Nimet Koyuncu
Beytullah Koyuncu
Nazan Izgar
Nezahat Ayla Koyuncu
Şerife Özlem Koyuncu
Metin Koyuncu
361.00 m2+ 5183,75 m2 irtifak
Tarla
2024/449
Karaman ili Gökçe Köyü
161
2
Seniha Kara
İbrahim Koyuncu
Cevdet Koyuncu
Nurşen Can
Fatma Koyuncu
İbrahim Koyuncu
Mücahit Koyuncu
Mehmet Koyuncu
Ahmet Koyuncu
Nurten Işık
Cemal Koyuncu
Sadi Koyuncu
10312,95 m2 İrtifak
Tarla
2024/448
Karaman ili Gökçe köyü
161
5
Ali Dölek
1870,68 m2 İrtifak
Tarla
2024/447
Karaman ili Gökçe köyü
161
161
7
4
Mustafa Levent
5901,86 m2 İrtifak,
225,00 m2+5786,64 İrtifak
Tarla
2024/446
Karaman ili Gökçe Köyü
161
31
Bünyamin Öçalan
Kumru Ateş
Doğan Öçalan
Özlem İnan
346.00 m2 +11325.04 İrtifak
Tarla
2024/445
Karaman ili Gökçeköyü
161
8
İbdahim Dölek
368,91m2 İrtifak
Tarla
2024/437
Karaman ili Değirmanbaşı köyü
102
15
Meryem Kılınç
1681,77 m2 İrtifak m2 İrtifak
Tarla
2024/436
Karaman ili Değirmenbaşı köyü
102
16
Meryem Yılmaz
5655,78 m2 İrtifak
Tarla
2024/435
Karaman İli Değirmenbaşı Köyü
102
17
Eşe Tugay
Halil İbrahim Tugay
Oktay Tuğay
Süleyman Tuğay
Şerife Altıntaş
Hatice İmamoğlu
Elif Yavuz
Zehra Aksan
256.00 m2+4732,68 İrtifak
Tarla
2024/434
Karaman İli Değirmenbaşı Köyü
105
38
Mehmet Yılmaz
128,94
Tarla
2024/433
Karaman İli Değirmenbaşı Köyü
105
37
İbrahim Uysal
490,34 m2 İrtifak
Tarla
2024/432
Karaman İli Değirmenbaşı Köyü
105
36
Meryem Yılmaz
1088,72 m2 İrtifak
Tarla
2024/431
Karaman İli Değirmenbaşı Köyü
105
34
Sami Metin
Fatma Metin
Sami Metin
Sabit Metin
4951,33 m2 irtifak
Tarla
2024/430
Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü
105
33
Musa Tamer
Raziye Taş
İhsan Tamer
Hanife Uysal
Abdullah Celalettin Toprak
Ahmet Toprak
Fatma Tuğba Atıl
Mehmet Atıl
Huriye Tamer
Raziye Akgün
Cemile Tekinyer
Hatice Kaymakçı
Fatma Koçak
Zekeriya Tamer
Ayşe Küçükçelebi
Murat Tamer
Ferhan Sema Doğan
Tuba Tamer
Mustafa Asım Tamer
Fatma İmran
Samiha YüceTaş
Sami Metin
Sabit Metin
Necati Şan
Meryem Dokay
Fatma Ünlü
Ayşe Ünlü
Kadir Suat Şan
Cennet Şan
Raziye Kaygın
Hüsnüye Sünbül
Hatice Binarbaşı
3287,21 µm2 İrtifak
Tarla
2024/429
Karaman İliDeğirmenbaşı Köyü
105
24
Hasan Karataş
Hatice Demir
Şerife Canan
Fatma Çakır
3236,41
Tarla
2024/428
Karaman İli DeğirmenbaşıKöyü
104
105
102
102
24
23
19
18
İbrahim Uysal
Fatma Ünlü
47,35 m2 İrtifak
2001,38 m2 İrtifak,
256,00+4295,93 m2 irtifak, 1255,03 irtifak
Tarla
2024/426
Karaman Medreselik köyü
119
4
Hasan Hüseyin Ay
413,06 m2 İrtifak
Tarla
2024/425
Karaman İli MedreselikKöyü
119
6
Remzi Kaya
3541,96 m2 İrtifak
Tarla
2024/424
Karaman İli Medreselik Köyü
119
18
Mustafa Yılmaz
Meryem Uysal
Ayşe Uysal
FatmaSuhulet Mutlu
Ömer Ali Özcan
Mehmet Nuri Özcan
Zeynep Netice Akyatan
225,00+6959,00 m2 irtifak
Tarla
2024/423
Karaman İli Medreselik Köyü
119
64
Fatma Ergin
1943,91 m2 irtifak
Tarla
2024/422
Karaman İli Medreselik Köyü
119
21
Emine Eryiğit Öztürk
2220,67 m2 irtifak
Tarla
2024/421
Karaman İli Medreselik Köyü
119
119
63
19
Zeynep Öner
Hatice Altuntaş
Rabia Doğruay
Sabriye Doğruay
Hüseyin Özcan
Nazire Ergin
Hatice Özcan
Fatma Reşide Alkan
Abidin Celalettin Özcan
Zeynep Ayşe Koçkara
441,00+9506,44 m2 İrtifak, 205,90 m2 İrtifak
Tarla
2024/420
Karaman İli Medreselik Köyü
119
34
İbrahim Yavuz
Nurullah Yavuz
Ayşe Öner
İbrahim Yavuz
145,60 m2 irtifak
Tarla
2024/419
Karaman İli Medreselik Köyü
119
39
Zeynep Özcan
Zepnep Öner
Hatice Altuntaş
Rabia Doğruay
Sabriye Doğruay
Hüseyin Özcan
Nazire Ergin
Fatma Mutlu
Kerim Özcan
Ali Özcan
Hatice Özcan
Fatma Reşide Alkan
Abidin Celalettin Özcan
Zeynep Ayşe Koçkara
Havva Özcan
Ali Tuncel
Meryem Akça
Haydar Ali Tuncel
Ayşegül Ak
Kemal Hüseyin Tuncel
Arif Mehmet Tuncel
Ayşe Kadıoğlu
Meryem Büyükeken
1877,10 m2 İrtifak
Tarla
2024/474
Karaman İli Medreselik Köyü
119
62
Veysel Ekinci
196,00+7502,38 m2İrtifak
Tarla
2024/417
Karaman İli Medreselik Köyü
119
61
Fatma Yılmaz
Sadık Külüş
Emine Doğan
Ayşe Külüş
Apdullah Şahin
3154,08 m2 irtifak
Tarla
2024/416
Karaman İli Medreselik Köyü
119
59
Fatma Külüş
1566,24 m2 İrtifak
Tarla
2024/415
Karaman İli Medreselik Köyü
119
58
Zeynep Yılmaz
Cennet Yavuz
Emine İlknur Yavuz
Havva Songül Yavuz
328,39 m2 İrtifak
Tarla
2024/414
Karaman İli Medreselik Köyü
119
41
Fahri Şen
2669,51 m2 İrtifak
Tarla
2024/413
Karaman ili Medreselik Köyü
119
116
Ahmet Sarı
256,00+957,01 m2 irtifak
Tarla
2024/412
Karaman İli Medreselik Köyü
118
85
Mehmet Uyar
5932,45 m2 irtifak
Tarla
2024/411
Karaman ili MedreselikKöyü
118
10
Emine Uysal
Hasan Sabri Uysal
Emine Müzeyyen Şen
Muhsin Uysal
5069,05 m2 İrtifak
Tarla
2024/410
Karaman ili Medreselik Köyü
117
38
Atike Uysal
Hasibe Doğançukuru
Zeynep Dalaz
Mustafa Karabulut
Naime Ergin
Mehmet Tunçer Karabulut
MeryemÜn
Samiye Yerlikaya
Bedriye Nur Alkan
Fatma Külüş
Havva Ergin
Duran Karabulut
Sabri Karabulut
Enver Karabulut
Saadet Karabulut
Ahmet Orhan Yüksel
Zübeyde Kuzucu
Aynur Uyar
ZeynepYılmaz
Cennet Yavuz
Emine İlknur Yavuz
Havva Songül Yavuz
Ali Kemal Uyar
Huriye Ay
Bilal Uyar
Habibe Uyar
Hayriye Uyar
Faruk Uyar
Hatice Yaşar
913,03 m2 İrtifak
Tarla
2024/409
Karaman İli Medreselik Köyü
117
143
Ahmet Doğruay
1768,24
Tarla
2024/408
Karaman ili Medreselik Köyü
117
93
Meryem Şenel
Havva Özkan
Mustafa Uysal
Abdullah Uysal
Sadeddin Uysal
Samiye Özcan
Nail Uysal
Samiye Özcan
Nail Uysal
Ergün Uysal
Hatice Uysal
Emine Uysal
Hasan Sabri Uysal
Emine Müzeyyen Şen
Muhsin Uysal
Ümmügülsüm Topbaş
Meryem Uysal
Rabiye Bilir
3593,63 m2 irtifak
Tarla
2024/407
Karaman İli Medreselik Köyü
117
117
117
117
117
117
90
91
117
119
120
121
Zeynep Dalaz
Mustafa Karabulut
Naime Ergin
Mehmet Tunçer Karabulut
Meryem Ün
Samiye Yerlikaya
Bedriye Nur Alkan
248,84 m2 İrtifak
3819,57 m2 İrtifak
148,51 m2 İrtifak
453,31 m2 İrtifak
1712,76 m2 İrtifak
149,88 m2 İrtifak
Tarla
1- İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.