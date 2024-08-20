T.C. KARAMAN İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.08.2024 - 00:00

Sayı: E.26011412-2024/69-Ceza Dava Dosyası Konu: İlan Metni

Mahkememizde çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan görülen ceza davasının yapılan yargılamaları sonunda verilen ara kararı uyarınca; Bütün aramalara rağmen adresine ulaşılamayan ve kendisine tebligat yapılamayan 56344006536 T.C. Kimlik Numaralı sanık Tamer TÜM yönünden Karaman İcra Müdürlüğünün 2022/10732 Esas sayılı takip dosyasına konu; Denizbank A.Ş. Sirkeci/İstanbul Şubesine ait E1-8438484 seri numaralı 30/03/2024 keşide tarihli, 621.000,00-TL bedelli çek uyarınca, sanığın ilgili çek bedelini banka hesabında bulundurmadığı anlaşılmakla, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya üzerinden hakkında çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan dava açıldığı, hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair karar verildiği ve duruşma gününden ve çek yasaklama kararına karşı itiraz hakkının olduğu, sanığın duruşma günü ve itiraz hakkından haberdar edilmesi için iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ITTILA tarihinden itibaren yedi gün içerisinde var ise savunmalarını ve hakkında verilen yasaklama kararına karşı itirazlarını Karaman Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bildirmesi, CMK'nun 195.maddesi ve İİK'nun 349. maddesi gereğince yukarıda yazılı atılı suçtan savunmasının alınması için belirlenen gün ve saatte mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde; zorla getirilmesine karar verileceği gibi yokluğunda yargılama yapılarak bir karar verileceği, aksi takdirde 01/10/2024 günü saat 09:55'e bırakılan duruşma günü ile ilgili ihtar ile hakkında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına dair kararın kendisine tebliğ edilmiş sayılacağının ve yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen TEBLİĞ olunur.