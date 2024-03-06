T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 06.03.2024 - 00:00

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2023/304 Esas

DAVACI: JESPER ESMANN RASMUSSEN- (21****217 pasaport numaralı)- Danimarka Uyruklu- 1979 doğumlu

Tarafınızdan davalı aleyhine açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirttiğiniz adreslerinize tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden sorulduğunuz ve ismen tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yabancı uyruklu olduğunuz anlaşılmakla MÖHÜK 48 gereğince, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın muhtemel zarar ve ziyanını karşılamak üzere 20.000 TL teminat yatırmanız için tarafınıza 2hafta kesin süre verilmiş olup, aksi halde HMK'nun 114-115 maddesi gereği davanın usulden red edileceği hususu tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere, 09/07/2024 günü saat 10:40'da yapılacak duruşmaya mazeretsiz gelmezseniz, karşı tarafın takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi halde yokluğunuzda öninceleme, tahkikat ve sözlü yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, mazeretsiz gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü yerine ilanen tebliğ olunur.