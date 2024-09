T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/246, 247, 248 Esas

10.03.2021 tarih, 9-5 sayılı kararı ile 420 kV Karasu Seri Kapasitör Markezigüzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 23.03.2021 tarih ve 53419 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından Hattı 420 kV Karasu Seri Kapasitör Markezi güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: SAKARYA/ KARASU

Dosya No: Malik Adı ve Soyadı: Mahalle adı: Ada No: Parsel No: Kamulaştırılan Alan:

2024/246 Hasibe BARMAKSIZ Gölköprü 130 31 8.825,76 m²

2024/247 Adem AZ Gölköprü 130 27 12.284,45 m²

Pakize KARYAĞDI

2024/248 Abdullah KOÇ Gölköprü 130 15 10.150,40 m²

Abdulkadir KALKAN

Beyza KALKAN

Büşra AYDOĞAN

Gülten KALKAN

Fatma GÜNDOĞDU

Havva KALKAN

Hasan Ali KALKAN

İsmail KALKAN

Huriye KALKAN

Rahmi KOÇ

Nuran ÇİVİ

Recep Ali KALKAN

Yasemin AYDINLI

Zekeriya KALKAN

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.