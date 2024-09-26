T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 26.09.2024 - 00:01

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/246, 247, 248 Esas

10.03.2021 tarih, 9-5 sayılı kararı ile 420 kV Karasu Seri Kapasitör Markezigüzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 23.03.2021 tarih ve 53419 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından Hattı 420 kV Karasu Seri Kapasitör Markezi güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: SAKARYA/ KARASU

Dosya No:    Malik Adı ve Soyadı:       Mahalle adı:    Ada  No:   Parsel No:  Kamulaştırılan Alan:

2024/246       Hasibe BARMAKSIZ        Gölköprü            130              31              8.825,76 m²

2024/247       Adem AZ                      Gölköprü            130               27           12.284,45 m²

                     Pakize KARYAĞDI

2024/248      Abdullah KOÇ               Gölköprü            130              15            10.150,40 m²

                     Abdulkadir KALKAN

                     Beyza KALKAN

                     Büşra AYDOĞAN

                     Gülten KALKAN

                     Fatma GÜNDOĞDU

                     Havva KALKAN

                     Hasan Ali KALKAN

                     İsmail KALKAN

                     Huriye KALKAN

                     Rahmi KOÇ

                     Nuran ÇİVİ

                     Recep Ali KALKAN

                     Yasemin AYDINLI

                     Zekeriya KALKAN

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıdaiptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02094144