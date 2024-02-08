T.C. KARATAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Karataş Belediyesine ait aşağıda mahalle, ada, parsel, alanı ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazın satış ihalesi 20/02/2024 Salı günü saat 10:00’da Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile Karataş Belediyesi Meclis salonunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazın tahmin edilen(muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli aşağıda belirtilmiştir.
S.No
İl/İlçe/Mahalle
Parsel
İmar Durumu
Ana Taşınmaz (m²)
Niteliği
Muhammen Bedel TL
%3 Geçici Teminat (TL)
1
Adana/Karataş
İskele
5642
TİCTK
(0.30-1.50)
A-8
4.757,47
Arsa
10.000.000,00
300.000,00
İhale zarfları aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletmek üzere Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 20/02/2024 Salı günü saat 10:00’a kadar teslim edilmesi zorunludur.
2- İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A- Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanmak zorundadır),
b-) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu,
c-) Nüfus cüzdanı sureti(Fotokopisi),
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi,
e-) Vekaleten katılıyor ise vekaletname(Noterden),
f-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
B- Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı kaşelenip imzalanmak zorundadır.),
b-) Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu,
c-) Nüfus cüzdanı sureti(Tüzel kişi yetkilisi ve ihaleye vekaleten teklif verilmişse vekalet edene ait),
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi,
e-) İmza Sirküsü (Noterden),
f-) Vekaleten katılıyor ise vekaletname(Noterden),
g-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
h-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),
3- Şartname 250 TL. karşılığında Strateji Geliştirme Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname ücretsiz olarak ilgili müdürlükte görülebilir. 4- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
5- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
6- İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
7- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir. Satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.
8- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
9- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.