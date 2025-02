Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü vekili tarafından aşağıda dökümü yapılan taşınmazların malikleri/davalıları aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tapuya tescili davasında verilen tensip kararı gereğince; aşağıda dökümü yapılan taşınmazın pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Mahkememize dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü aleyhine idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, davalıların/maliklerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilanın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, yapılacak duruşmaya gelmediklerinde veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamanın yokluklarında devam edeceği, yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın bedelinin 4650 sayılı yasa ile değişik. 2942 sayılı kanun gereğince saptanmasına müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenen Vakıfbank Kars Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kanunun10. maddesi hükmü gereğince ilan ve tebliğ olunur.

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARE :

KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZVE DOSYA BİLGİLERİ

1-2025/20 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Mezra Köyü 113 ada 18 parsel 11.650,86 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Paki Bayzın, Osman Bayzın, Kemal Bayzın, Celal Bayzın, Halis Bayzın, Mehmet Ali Bayzın, İhsan Bayzın, Sona Bayzın

2-2025/21 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Mezra Köyü 113 ada 19 parsel 8.966,12 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik:Hümmet Gündoğdu

3-2025/22 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Mezra Köyü 113 ada 93 parsel 13.669,98 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Seher Adam, Nihat Adam, Suat Adam, Dursun Adam, Filiz Adam, Murat Adam, Hacer Adam, Halil İbrahim Adam, Kader Koç, Hatice Çinkılıç

4-2025/23 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Mezra Köyü 113 ada 15 parsel 5.973,80 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Aşur Balaban, Havva Balaban, Ahlas Balaban, Enver Balaban, Sait Balaban, Ferhat Balaban, Halis Balaban, Muhlise Balaban, Melek Balaban, Naime Balaban, Zeki Balaban, Seyfettin Balaban,

5-2025/24 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Mezra Köyü 113 ada 91 parsel 309,15 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Pürüze Kaplan, Zekeriya Adar, Yahya Adar, Hidayet Barulay, Rukiye Adar, Birgül Polat, Gülşan Yılmaz, Züleyha Yılmaz, Abit Adar, Yusuf Adar, YunuS aDAR, Aynur Alalmış, Melihat Adar, Leyla Günal, Meclum Adar, Erdoğan Adar,

6-2025/25Esas: Kars ili Merkez İlçesi İstasyon Mahallesi 547 ada 316 parsel 2.434,68 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Mehmet Akif Can, Hilal Can, Nasibe Can, Yıldız Biler, İsmet Can, Vural Can, Batal Can, Merdan Can, Yılmaz Can, Mehmet Can, Susan Can, Mecbure Özbitirgiç,

7-2025/26 Esas: Kars ili Merkez İlçesi Otuzekim Mahallesi 511 ada 117 parsel 362,58 m² yüz ölçümlü taşınmaz Malik: Rafiye (Murat Kızı), Nedim (Bayram Oğlu),Şerif (Efo Oğlu), Fidan Baydar, Şerif Baydar, Mahi Baydar, Kemal Baydar, Remzi Baydar, Mahi Baydar, Kemal Baydar, Remzi Baydar, Turgut Baydar, Rabiye Baydar, Nevin Baydar, Fahri Baydar, Sabiye Baydar, Fahret Baydar, Mustafa Baydar, Remziye Baydar,