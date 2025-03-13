Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/176 KARAR NO: 2024/205

Davacı: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE, Kars İli Merkez İlçesi Cumhuriyet Köyü 160 ada 59 nolu parsel sayılı 7.646,44 m²lik taşınmazda davalıların hissesine düşen payın (19/40 hisse) kamulaştırma bedelinin 148.224,33 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Tespit edilen Kamulaştırma bedelinin dava tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davacı kurumundan tahsili ile davalılara ödenmesine,

3- 148.224,33 TL olarak tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararla birlikte kesinleşmesi beklenmeden davalı taraflara tapudaki hisseleri oranında veraset ilamındaki payları gözetilerek ödenmesine, bu hususta ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına, tapu kaydında takyidat varsa bedele yansıtılmasına, ödeme yapılmış olması halinde tekerrür hususunun infazda gözetilmesine,

4- Kars ili, Merkez İlçesi cumhuriyet Köyü 160 ada 59 parsel numaralı 7.646,44 m² lik taşınmazın davalılar adına olan (19/40 hisse) tapu kaydının iptali ile tüm takyidatlarından ve şerhlerden ari olarak Maliye Hazinesi adına TESCİLİNE, (Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu24/11/2023 tarihli rapor ve krokinin karar eki sayılmasına)

5- Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6- Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 24/11/2023 tarihli rapor ve krokinin eklenmesine),

7- Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerinin kararın eki sayılmasına,

8- Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,

9- Davacı Milli Savunma Bakanlığı harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

10- Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,

11- Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına,

12- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

13- HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,

Dair, tarafların yokluklarında yokluğunda tescil bakımından yasa gereği kesin, bedel yönünden mahkememize yazılı / sözlü başvuru ile zabıt katibince tutanağa geçirilmek suretiyle kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Erzurum BAM'a gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere yapılan tahkikat sonucunda karar verildi. Karar Milli Savunma Bakanlığı vekili tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin aramalara rağmen davalı Selmi Çifçi'ye tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinaf dilekçesinin Selmi Çifçi'ye tebliğine, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyle Erzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/03/2025