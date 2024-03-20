T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:00

Sayı: 2023/164 Esas18/03/2024 Konu: Gaiplik 2. ilan 2. İLANDIR

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileKARS DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Hizale MEHTİ hakkında 29/04/2013 tarihinde kayyım atandığı, adı geçen şahsın malvarlığının kayyım atama tarihinden itibaren 10 yıl resmen yönetildiği, kayyımın taşınmazı idare ve tasarrufa başladığı tarihten bu yana aranan yasal sürenin dolduğu veşahısların ortaya çıkmadığından iş bu ilanınilan tarihinden itabaren 6 ay içerisinde;

Kars ili Merkez İlçe Şehitler Mahalesinde bulunan 259 ada 6 parsel numaralı (Eski Bülbül Mahallesi 259 ada 12 parsel) ve 372,48 m² yüzölçümlü taşınmaz maliki olan Hizale MEHTİ'nin veya Hizale MEHTİ hakkında bilgisi olanların mahkememize müracaat ederek bilgi vermeleri, belirtilen süre içerisinde Hizale MEHTİ hakkında herhangi bir müracaat olmadığı ve bilgi verilmediği taktirde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 18/03/2024