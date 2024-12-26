Yayınlanma: 26.12.2024 - 00:01

T.C. KARS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN

ESAS NO: 2024/202 Esas

Davacı ENGİN GENCE tarafından davalı KAİROSKD PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 19/03/2025 günü saat 09:30'a bırakılmıştır.

İİK 177/son maddesi yollamasıyla, İİK 178/2 maddesi gereğince alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur 26/11/2024