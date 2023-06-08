T.C. KARŞIYAKA 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

Sayı: E.86747599-2018/356-Ceza Dava Dosyası 05.06.2023

Müşteki vekili tarafından sanık VOLODYMYR LAKETKO hakkında Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçuna ilişkin olarak mahkememize sunulan 14/12/2018 tarihli dilekçesinde; "Sanığın Akbank T.A.Ş. Ataşehir Şubesine ait Z1019059 seri numaralı 03/12/2018 ibraz tarihli 150.000,00-TL tutarlı çeki verdiğini, çekin yasal süresinde bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız olup, bu durumun ibraz tarihinde çekin arkasına vurulan kaşe ile sabit olduğunu, halen çeke dayalı borç ödenmediğinden karşılıksız çek suçundan sanığın 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5/1. Maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmiştir." şeklinde şikayette bulunulmuş olup, yukarıda numarası belirtilen dava dosyasının duruşma gününün 22/09/2023 saat 09:33 olduğu, İİK'nun 349/5. Maddesi uyarınca yapılan bu tebliğ işlemine rağmen duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda karar verileceğitarafınıza ilanen tebliğ olunur.