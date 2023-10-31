T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 31 Ekim 2023

DOSYA NO: 2022/334 Esas

KARAR NO: 2023/541

Alkollü araç kullanmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2023 tarihli ilamının sanığı, Muhammed ve Hatice Gülnaz kızı, 15/05/1992 doğumlu, Sivas, Gökçebostan mah/köy nüfusuna kayıtlı LERZAN CEREN FİDAN tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27/10/2023