T.C. KARŞIYAKA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08 Ocak 2024

04.01.2024

DOSYA NO: 2023/783 Esas

KARAR NO: 2023/963

Bina içinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/12/2023 tarihli ilamının sanığı, Fahrettin ve Rukiye oğlu, 05/12/1972 Menemendoğumlu,MUSTAFA ER tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/01/2024