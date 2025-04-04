T.C. KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:01

T.C. KAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/105 Esas

TMK 713/4 maddesi uyarınca; V.G.M. Adına Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekilince;

Antalya İli Kaş İlçesi Bezirgan Mahallesinde bulunan batısı 164 ada 32 parsel ve yol, güneyi 164 ada 2 ve 164 ada 3 parsel, diğer tarafları yol ile çevrili A rumuzlu 309,78 m² alanın,

Antalya İli Kaş İlçesi Bezirgan Mahallesinde bulunan batısı 160 ada 33 parsel diğer tarafları yol ile çevrili, dava konusu alana bitişik olmayıp en yakınında bulunan tescilli parsellerin 163 ada 14, 118 ada 47, 118 ada 48, 118 ada 46, 118 ada 45, 118 ada 44, 121 ada 1, 121 ada 2, 121 ada 8 parseller olan, B rumuzlu 704,92 m² alanın,

Antalya İli Kaş İlçesi Bezirgan Mahallesinde bulunan kuzeyi 160 ada 38 ve 160 ada 33 parsel, diğer tarafları yol ile çevrili C rumuzlu 264,50 m² alanın, Bezirgan Köyü Cami Vakfı adına tesciline karar verilmesi talep edildiğinden bu taşınmazlarda hak iddiasında bulunanların;ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Mahkememizin 2024/105 esas sayılı dosyasına tüm delil ve belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.