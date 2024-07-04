T.C. KAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

Sayı: 2023/1078 Esas

Dava Konusu: Gaipliğe Karar Verilmesi.

GAİP: RAMAZAN YİĞİTER - 27577105150 T.C. Kimlik numaralı.ANTALYA ili, KAŞ ilçesi, ÜZÜMLÜ mah/köy, 58 Cilt, 48 Aile sıra no, 20 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET ve HANİFE oğlu/kızı, 25/11/1950 doğumlu.

Duruşma günü ve saati: 09/10/2024, 09:55

Yukarıda belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelip gaipliğe karar verilmesini kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız taktirde, gaipliğe karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.13/06/2024