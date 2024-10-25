Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/321 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kastamonu, Merkez, Geyikli Köyü

ADA NO : 103

PARSEL NO : 149

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 12,56

MALİKİN ADI VE SOYADI: Sedat Simsar

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/321 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/09/2024