T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/490 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, Yukarıelyakut Köyü
ADA NO : 218
PARSEL NO : 1
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 253,46 m²-2,58 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ahmet Sarsıkoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/490 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02145055