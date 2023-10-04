T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/473 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Daday ilçesi, Karacaören Köyü, 125 ada 29 parsel
ADA NO: 125
PARSEL NO: 29
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 2659,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: İsmet Çelik
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/473 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01900875