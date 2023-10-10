T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 10 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/495 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Daday ilçesi,Karacaören Köyü

ADA NO: 113

PARSEL NO: 14

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 2851,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Tevfika Demirci, Necibe Demirci, Halil Demirci, Mehmet Demirci, Ahmet Demir, Halime Demir

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/495 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.