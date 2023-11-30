T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/539 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü
ADA NO: 126
PARSEL NO: 57
VASFI: Kanal ve İşletme Bakım Yolu
YÜZÖLÇÜMÜ: 302,04 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ercan Daylan, Hamdi Erol Daylan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/539 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01940412