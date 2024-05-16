T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/122 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Duruçay Köyü
ADA NO: 179
PARSEL NO: 9
YÜZÖLÇÜMÜ: 312,19 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: TONBULLAR UN SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/122 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02031898