T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/358 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Esenli Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 43
YÜZÖLÇÜMÜ : 453,26m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİYE DALAHMETOĞLU
ARIN DALAHMETOĞLU
BADE DALAHMETOĞLU
İSMAİL DALAHMETOĞLU
MAKBULE KALE
MEHMET DALAHMETOĞLU
MELİHA GÜRAL
SATI DALAHMETOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/358 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02096325