T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/358 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Esenli Köyü

ADA NO : 120

PARSEL NO : 43

YÜZÖLÇÜMÜ : 453,26m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİYE DALAHMETOĞLU

ARIN DALAHMETOĞLU

BADE DALAHMETOĞLU

İSMAİL DALAHMETOĞLU

MAKBULE KALE

MEHMET DALAHMETOĞLU

MELİHA GÜRAL

SATI DALAHMETOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/358 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25/09/2024