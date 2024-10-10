T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/317
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Geyikli Köyü
ADA NO: 103
PARSEL NO: 58
YÜZÖLÇÜMÜ: 201,55 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: TEVFİKA TÜRKMENOĞLU
CAHİT SİMSAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/317 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02101020