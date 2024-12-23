T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/501 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Yukarı Elyakut Köyü
ADA NO: 102
PARSEL NO: 10
YÜZÖLÇÜMÜ: 190,58 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: HULUSİ DANKAZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/501 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02142345