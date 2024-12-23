T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/501 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Yukarı Elyakut Köyü

ADA NO: 102

PARSEL NO: 10

YÜZÖLÇÜMÜ: 190,58 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: HULUSİ DANKAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/501 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/12/2024