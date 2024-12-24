T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/497 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu, Merkez , Yukarıkuyucak Köyü
ADA NO: 116
PARSEL NO: 2
YÜZÖLÇÜMÜ: 376,27 m² - 6,25 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Adil Aydı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Tedaş
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/497 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02143928