T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/497 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu, Merkez , Yukarıkuyucak Köyü

ADA NO: 116

PARSEL NO: 2

YÜZÖLÇÜMÜ: 376,27 m² - 6,25 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Adil Aydı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/497 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.