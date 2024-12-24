T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/496 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu, Merkez,Darıbükü Köyü,

ADA NO : 106

PARSEL NO : 3

YÜZÖLÇÜMÜ : 640,6 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat Arık

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Tedaş

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/496 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.