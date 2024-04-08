T.C. KASTAMONU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.04.2024 - 00:00

ESAS SAYISI: 2023/1577 Esas

DAVALI: MEHMET FEVZİ CİVCİOĞLU -Bilal ve Meliha 'dan oğlu, 26/08/1980 D.lu, 41227613680 T.C. Nolu,

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesine ilişkin davanın yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

HMK’nın 122, 126, 128, 129, 317, 318 maddeleri gereğince;davalının dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde davacı sayısından bir fazla sayıda düzenlenmiş dilekçeyle ve delillerini ve delil olarak gösterdiği belgeleri de dilekçesine eklemek suretiyle davaya cevap verebileceği, elinde bulunan belgelerin asıllarını veya davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerini dahi aynı süre içerisinde dilekçesine ekleyerek mahkememize vermesinin ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamaya dilekçesinde yer vermesinin ve yeterli delil avansını yatırmasının zorunlu olduğu, aksi halde bu delillerinden vazgeçmiş sayılacağı, süresi içinde cevap dilekçesi vermemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağının ihtarı tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mehmet Fevzi CİVCİOĞLU 'na ilanen tebliğ olunur.