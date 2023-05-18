T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 18 Mayıs 2023

ESAS NO: 2022/81

KARAR NO: 2022/318

Davacı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ ile, 1.609,24 TL'nin ödeme tarihi olan 20/08/2020 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Öz Or-sa Tur.Gıda Tem.Taş.Kır. İnş .San.Tic. Ltd. Şti den alınarak davacıya ödenmesine, Harçlar Kanunu gereğince alınması gerekli 80,70 TL başvurma harcı 1.294,29 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.374,99 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına, dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı karar verilmiştir. İlan olunur.