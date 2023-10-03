T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/260 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Daday ilçesi, Karacaören köyü,

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO: 116

PARSEL NO: 7

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 432,45m2 irtifak alanı, 36,35m2 direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- İSMAİL DEMİR-58600027996

2- NURİ DEMİR-58588028374

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/260 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.