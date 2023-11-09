T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/299 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO: 115

PARSEL NO: 13

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 42,81 m² mülkiyet,

MALİKİN ADI VE SOYADI: ARMAĞAN GÜLER-45331477374

BAHAR BULUT-45346476874

EMİRHAN GÜLER-45328477448

ERDEM GÜLER-45340477082

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/299 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.