T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/299 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 115
PARSEL NO: 13
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 42,81 m² mülkiyet,
MALİKİN ADI VE SOYADI: ARMAĞAN GÜLER-45331477374
BAHAR BULUT-45346476874
EMİRHAN GÜLER-45328477448
ERDEM GÜLER-45340477082
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/299 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01927616