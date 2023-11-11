T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 11 Kasım 2023

ESAS NO: 2023/301 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü

MEVKİİ: -

PAFTA NO: -

ADA NO: 120

PARSEL NO: 60

VASFI: TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ: 1.312,17 m² mülkiyet,

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEHMET SADİOĞLU-52420240740

2- ÖZGÜR TÜFEKCİ-55306137516

3- ÖZNUR TÜFEKCİ-28960664988

4- YAŞAR ÇELİKBAŞ-44143258102

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/301 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.