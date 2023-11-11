T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/301 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Göl Emirler Köyü
MEVKİİ: -
PAFTA NO: -
ADA NO: 120
PARSEL NO: 60
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.312,17 m² mülkiyet,
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEHMET SADİOĞLU-52420240740
2- ÖZGÜR TÜFEKCİ-55306137516
3- ÖZNUR TÜFEKCİ-28960664988
4- YAŞAR ÇELİKBAŞ-44143258102
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/301 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01927605