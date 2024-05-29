T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/142 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 130

PARSEL NO: 12

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 56,58 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI: DAVALILAR : 1- HAMDİ TÜFEKCİ-44809494394 -

2- HATİCE TÜFEKCİ-44731496930 -

3- RAHMİ TÜFEKCİ-44788495054 -

4- SATİYE TÜFEKCİ-44815494166 -

5- VEHBİ TÜFEKCİ-44782495272 -

6- ZİYA TÜFEKCİ-44791494990 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.