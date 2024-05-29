T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/142 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili Merkez ilçesi Gölemirler Köyü
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 130
PARSEL NO: 12
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ: 56,58 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: DAVALILAR : 1- HAMDİ TÜFEKCİ-44809494394 -
2- HATİCE TÜFEKCİ-44731496930 -
3- RAHMİ TÜFEKCİ-44788495054 -
4- SATİYE TÜFEKCİ-44815494166 -
5- VEHBİ TÜFEKCİ-44782495272 -
6- ZİYA TÜFEKCİ-44791494990 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/142 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.