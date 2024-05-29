T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/120 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölemirler köyü

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 129

PARSEL NO: 24

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 109,74

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- MEHMET BOSTAN-44662499284

2- SANİYE BOSTAN-44665499120

3- SEDAT BOSTAN-44653499576

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/120 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.