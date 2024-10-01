T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/355 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, merkez ilçesi, Esenli köyü

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 138

PARSEL NO: 4

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1579,12m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÜLTEN YAĞIZOĞLU-30490971474 -

2- MURAT KÜTÜKOĞLU-30487971548 -

3- NEBİYE YILDIZ-54142183794 -

4- NECMİYE KÖSE-55339143812 -

5- NURTEN AKCAOĞLU-52429240222 -

6- ŞERİFE HANHÜSEYİNOĞLU-17855392730 -

7-FAZIL KÜTÜKOĞLU - 34495838138

8- HALİME KÜTÜKOĞLU - 30478971830

9- MÜZEYYEN KÜTÜKOĞLU - 30514970650

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/355 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024