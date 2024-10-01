T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/355 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, merkez ilçesi, Esenli köyü
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 138
PARSEL NO: 4
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 1579,12m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÜLTEN YAĞIZOĞLU-30490971474 -
2- MURAT KÜTÜKOĞLU-30487971548 -
3- NEBİYE YILDIZ-54142183794 -
4- NECMİYE KÖSE-55339143812 -
5- NURTEN AKCAOĞLU-52429240222 -
6- ŞERİFE HANHÜSEYİNOĞLU-17855392730 -
7-FAZIL KÜTÜKOĞLU - 34495838138
8- HALİME KÜTÜKOĞLU - 30478971830
9- MÜZEYYEN KÜTÜKOĞLU - 30514970650
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/355 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024