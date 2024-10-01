T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/338 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi,gömmece köyü
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 109
PARSEL NO : 33
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ : 469,19m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSNİYE NALBANTOĞLU-53263212666 -
2- MUHARREM NALBANTOĞLU-53254212958 -
3- SATİYE ÇAVDAROĞLU-29525004096 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/338 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02096314