T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/338 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, merkez ilçesi,gömmece köyü

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 109

PARSEL NO : 33

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 469,19m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : HÜSNİYE NALBANTOĞLU-53263212666 -

2- MUHARREM NALBANTOĞLU-53254212958 -

3- SATİYE ÇAVDAROĞLU-29525004096 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/338 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024