T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 01.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/339 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gömmece Köyü,

ADA NO : 109

PARSEL NO : 12

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 23,13 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÜLCAN KARAKETHÜDAOĞLU-53242213394

2- NURCAN ÇİLAHMETOĞLU-53245213230

3- SABİRE NALBANTOĞLU-53257212894

4- SEBAHAT HOZMUROĞLU-35809794140

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/339 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024