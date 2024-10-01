T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/339 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gömmece Köyü,
ADA NO : 109
PARSEL NO : 12
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 23,13 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- GÜLCAN KARAKETHÜDAOĞLU-53242213394
2- NURCAN ÇİLAHMETOĞLU-53245213230
3- SABİRE NALBANTOĞLU-53257212894
4- SEBAHAT HOZMUROĞLU-35809794140
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/339 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02096321