T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.04.2025 - 00:01

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO: 2023/24 Esas

KARAR NO: 2024/220

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması verilen karar davacı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuş ve bu dilekçesinde; davanın 205.768,88 TL üzerinden açıldığını, kararın verildiği tarih itibariyle istinaf sınırının 66.090,00 TL olduğunu, dava değerinin bu meblağın üzerinde olduğundan kararın kesin olarak verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, Mahkemenin 19/09/2024 tarih ve 2023/24 Esas-2024/220 Karar sayılı ilamının kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği ilanen tebliğ olunur. 06/03/2025