T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 04 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/322 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Daday İlçesi, KaracaörenKöyü

ADA NO: 118

PARSEL NO: 3

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 34,22m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: TAHSİN UZUNHASAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/322 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.