T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/93 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ GÖMEÇ KÖYÜ

MEVKİİ: ÖTEGEÇE

PAFTA NO:

ADA NO: 139

PARSEL NO: 12

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 2702,09

MALİKİN ADI VE SOYADI: FATMA AYFER BALI

FERHAT YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/93 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.