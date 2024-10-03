T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/314 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, DursunlarKöyü
ADA NO : 137
PARSEL NO : 18
YÜZÖLÇÜMÜ : 1074,68
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nezahat BURUK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/314 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/09/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02097604