T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 03.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/314 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kastamonu, Merkez, DursunlarKöyü

ADA NO : 137

PARSEL NO : 18

YÜZÖLÇÜMÜ : 1074,68

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nezahat BURUK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/314 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/09/2024